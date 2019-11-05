Ричард Гир и Алехандра Сильва ожидают на появление третьего ребенка - СМИ
Известный голливудский актер Ричард Гир в третий раз станет отцом. Супруга артиста Алехандра Сильва подарит знаменитому мужу второго совместного ребенка. Об этом сообщает испанское издание HOLA.
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Как пишет СМИ, 35-летняя жена Гира сейчас находится на третьем месяце беременности. Ожидается, что малыш родится весной 2020 года. Звездная пара пока что никак не прокомментировала информацию о пополнении в семье.
Отметим, что для 70-летнего Ричарда Гира и его жена это будет второй совместный ребенок. В феврале этого года появился на свет их сын Александр. Кроме того, у Ричарда есть 18-летний сын Гомер от брака с актрисой Кэри Лоуэлл, а Алехандра имеет 6-летнего сына Альберта от геолога Говинда Фредленда.
Напомним, ранее мы писали, что Ричард Гир, отдыхая в Италии, помог мигрантам на дрейфующем судне.
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