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Младший сын Хью Хефнера женился на звезде "Гарри Поттера" - фото

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Купер Хефнер и Скарлетт Бирн официально стали мужем и женой.
Младший сын Хью Хефнера женился на звезде "Гарри Поттера" - фото
Младший сын Хью Хефнера женился на звезде "Гарри Поттера" - фото
instagram.com/cooperhefner

Известный американский бизнесмен и писатель, младший сын основателя журнала Playboy Хью Хефнера, Купер Хефнер сообщил поклонникам о переменах в личной жизни. Он и его возлюбленная, актриса Скарлетт Бирн, которая известна по роли Пэнси Паркинсон в фильмах о “Гарри Поттере“, официально стали мужем и женой.

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О радостном событии Хефнер-младший рассказал на своей странице в Instagram. Знаменитость разместил фото из суда округа Вентура в калифорнийском городе Окснард, где они со Скарлетт расписались 4 ноября 2019 года. На церемонии присутствовали только молодожены. Кроме того, 28-летний Купер опубликовал целую серию совместных снимков с 29-летней новоиспеченной женой, с которой был помолвлен с августа 2015 года.

В описании к фотографиям Купер в очередной раз признался в любви Скарлетт, а также сообщил, что в ближайшие месяцы он и его супруга планируют устроить пышную свадьбу.

“Скарлетт и я сделали это официально законным, и мы очень счастливы. Приветствую жизнь, полную любви, счастья, приключений и великих целей, миссис Хефнер. Я очень тебя люблю и очень жду планирования нашей свадьбы в ближайшие месяцы. Я люблю тебя, Скарлетт“, - написал Купер Хефнер.

Ранее о своей свадьбе сообщила американская певица Ники Минаж.

 

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Теги: Купер Хефнер, Хью Хефнер, Скарлетт Бирн
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Источник: Ivonа bigmir)net

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