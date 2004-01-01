День рождения Киры Муратовой: малоизвестные факты из жизни украинского режиссера
Во вторник, 5 ноября, Кира Муратова могла бы отпраздновать юбилей.
Сегодня, 5 ноября, украинский кинорежиссер, актриса и сценаристка Кира Муратова могла бы отпраздновать свой 85-й день рождения. Однако 6 июня 2018 года стало известно о ее смерти.
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В честь юбилея гениального режиссера Ivona подготовила подборку интересных фактов из биографии именинницы.
- Кира Муратова, девичья фамилия которой Короткова, родилась в 1934 году в городе Сороки. В то время город находился на территории Королевства Румыния. А в настоящее время Сороки – это город и муниципий в Молдавии.
- В конце 1980-х годов Кира сменила румынское гражданство на советское, а после распада СССР стала гражданкой Украины.
- Муратова получила два высших образования. В начале 1950-х годов она была студенткой МГУ, где изучала филологию. А в 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИКа.
- В 1961 году Кира Муратова стала режиссером на Одесской киностудии и уже спустя год выпустила свой первый короткометражный фильм “У крутого яра“.
Читай также: Квентин Тарантино назвал фильмы, которые считает лучшими в 2019-мВ фильмах Киры Муратовой снимались такие известные актеры Украины и России, как Владимир Высоцкий, Георгий Делиев, Олег Табаков, Рената Литвинова, Алла Демидова, Наталья Бузько и др.
- Режиссер поддерживала Евромайдан. Артистка осуждала вооруженный конфликт на востоке Украины, но в тоже время призывала Украину признать законным присоединение Крыма к России.
- Кира Муратова была дважды замужем. Первым ее мужем стал режиссер и сценарист Александр Муратов, с которым она познакомилась в 60-х годах на Одесской киностудии. Во второй раз Кира вышла замуж за одесского художника и сценариста Евгения Голубенко, который был младшее ее на 22 года.
- В первом браке Муратова родила единственного ребенка – дочку Мариану. Однако девочка трагически погибла.
Читай также: Киану Ривз впервые вышел в свет с новой возлюбленной - фотоВ 2012 году режиссер выпустила свой двадцать второй фильм “Вечное возвращение“ и объявила о завершении карьеры.
- В 2017 году Киру Муратову пригласили в состав Американской киноакадемии, которая определяет обладателей премии “Оскар“.
- Самыми лучшими киноработами Муратовой критики называют фильмы “Перемена участи“ (1987),“Астенический синдром“ (1989) и “Настройщик“ (2004).
- Кира Муратова также пробовала себя в роли актрисы. Она снялась в нескольких своих картинах: “Наш честный хлеб“, “Короткие встречи“, “Опасные гастроли“, “Сад желаний“ и “Посторонний/Жираф“.
Напомним, 4 ноября свой юбилей отметил американский актер Мэттью МакКонахи.
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