День рождения Киры Муратовой: малоизвестные факты из жизни украинского режиссера

Во вторник, 5 ноября, Кира Муратова могла бы отпраздновать юбилей.

Сегодня, 5 ноября, украинский кинорежиссер, актриса и сценаристка Кира Муратова могла бы отпраздновать свой 85-й день рождения. Однако 6 июня 2018 года стало известно о ее смерти.

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В честь юбилея гениального режиссера Ivona подготовила подборку интересных фактов из биографии именинницы.

Кира Муратова, девичья фамилия которой Короткова, родилась в 1934 году в городе Сороки. В то время город находился на территории Королевства Румыния. А в настоящее время Сороки – это город и муниципий в Молдавии.

В конце 1980-х годов Кира сменила румынское гражданство на советское, а после распада СССР стала гражданкой Украины.

Муратова получила два высших образования. В начале 1950-х годов она была студенткой МГУ, где изучала филологию. А в 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИКа.

Кира Муратова GettyImages

В 1961 году Кира Муратова стала режиссером на Одесской киностудии и уже спустя год выпустила свой первый короткометражный фильм “У крутого яра“.

Читай также: Квентин Тарантино назвал фильмы, которые считает лучшими в 2019-м В фильмах Киры Муратовой снимались такие известные актеры Украины и России, как Владимир Высоцкий, Георгий Делиев, Олег Табаков, Рената Литвинова, Алла Демидова, Наталья Бузько и др.

В фильмах Киры Муратовой снимались такие известные актеры Украины и России, как Владимир Высоцкий, Георгий Делиев, Олег Табаков, Рената Литвинова, Алла Демидова, Наталья Бузько и др. Режиссер поддерживала Евромайдан. Артистка осуждала вооруженный конфликт на востоке Украины, но в тоже время призывала Украину признать законным присоединение Крыма к России.

Кира Муратова была дважды замужем. Первым ее мужем стал режиссер и сценарист Александр Муратов, с которым она познакомилась в 60-х годах на Одесской киностудии. Во второй раз Кира вышла замуж за одесского художника и сценариста Евгения Голубенко, который был младшее ее на 22 года.

Кира Муратова со вторым мужем Евгением Голубенко GettyImages

В первом браке Муратова родила единственного ребенка – дочку Мариану. Однако девочка трагически погибла.

Читай также: Киану Ривз впервые вышел в свет с новой возлюбленной - фото В 2012 году режиссер выпустила свой двадцать второй фильм “Вечное возвращение“ и объявила о завершении карьеры.

В 2012 году режиссер выпустила свой двадцать второй фильм “Вечное возвращение“ и объявила о завершении карьеры. В 2017 году Киру Муратову пригласили в состав Американской киноакадемии, которая определяет обладателей премии “Оскар“.

Кира Муратова GettyImages

Самыми лучшими киноработами Муратовой критики называют фильмы “Перемена участи“ (1987),“Астенический синдром“ (1989) и “Настройщик“ (2004).

Кира Муратова также пробовала себя в роли актрисы. Она снялась в нескольких своих картинах: “Наш честный хлеб“, “Короткие встречи“, “Опасные гастроли“, “Сад желаний“ и “Посторонний/Жираф“.

Напомним, 4 ноября свой юбилей отметил американский актер Мэттью МакКонахи.

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