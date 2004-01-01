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День рождения Киры Муратовой: малоизвестные факты из жизни украинского режиссера

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Во вторник, 5 ноября, Кира Муратова могла бы отпраздновать юбилей.
День рождения Киры Муратовой: малоизвестные факты из жизни украинского режиссера
День рождения Киры Муратовой: малоизвестные факты из жизни украинского режиссера
GettyImages

Сегодня, 5 ноября, украинский кинорежиссер, актриса и сценаристка Кира Муратова могла бы отпраздновать свой 85-й день рождения. Однако 6 июня 2018 года стало известно о ее смерти. 

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В честь юбилея гениального режиссера Ivona подготовила подборку интересных фактов из биографии именинницы.

  • Кира Муратова, девичья фамилия которой Короткова, родилась в 1934 году в городе Сороки. В то время город находился на территории Королевства Румыния. А в настоящее время Сороки – это город и муниципий в Молдавии.
  • В конце 1980-х годов Кира сменила румынское гражданство на советское, а после распада СССР стала гражданкой Украины.
  • Муратова получила два высших образования. В начале 1950-х годов она была студенткой МГУ, где изучала филологию. А в 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИКа.

Кира Муратова
Кира Муратова
GettyImages

  • В 1961 году Кира Муратова стала режиссером на Одесской киностудии и уже спустя год выпустила свой первый короткометражный фильм “У крутого яра“.

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    В фильмах Киры Муратовой снимались такие известные актеры Украины и России, как Владимир Высоцкий, Георгий Делиев, Олег Табаков, Рената Литвинова, Алла Демидова, Наталья Бузько и др.
  • Режиссер поддерживала Евромайдан. Артистка осуждала вооруженный конфликт на востоке Украины, но в тоже время призывала Украину признать законным присоединение Крыма к России.
  • Кира Муратова была дважды замужем. Первым ее мужем стал режиссер и сценарист Александр Муратов, с которым она познакомилась в 60-х годах на Одесской киностудии. Во второй раз Кира вышла замуж за одесского художника и сценариста Евгения Голубенко, который был младшее ее на 22 года.

Кира Муратова со вторым мужем Евгением Голубенко
Кира Муратова со вторым мужем Евгением Голубенко
GettyImages

  • В первом браке Муратова родила единственного ребенка – дочку Мариану. Однако девочка трагически погибла.

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    В 2012 году режиссер выпустила свой двадцать второй фильм “Вечное возвращение“ и объявила о завершении карьеры.
  • В 2017 году Киру Муратову пригласили в состав Американской киноакадемии, которая определяет обладателей премии “Оскар“.

Кира Муратова
Кира Муратова
GettyImages

  • Самыми лучшими киноработами Муратовой критики называют фильмы “Перемена участи“ (1987),“Астенический синдром“ (1989) и “Настройщик“ (2004).
  • Кира Муратова также пробовала себя в роли актрисы. Она снялась в нескольких своих картинах: “Наш честный хлеб“, “Короткие встречи“, “Опасные гастроли“, “Сад желаний“ и “Посторонний/Жираф“.

Напомним, 4 ноября свой юбилей отметил американский актер Мэттью МакКонахи.

 

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Теги: Кира Муратова
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Источник: Ivonа bigmir)net

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