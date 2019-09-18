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Квентин Тарантино назвал фильмы, которые считает лучшими в 2019-м

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Режиссер отметил триллер, который снял его французский коллега.

Квентин Тарантино назвал фильмы, которые считает лучшими в 2019-м
Квентин Тарантино назвал фильмы, которые считает лучшими в 2019-м
instagram.com/tarantinoxx/

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Известный американский кинорежиссер и сценарист Квентин Тарантино рассказал, какой фильм считает самым стоящим из тех, которые вышли в 2019-м. Об этом он сообщил Deadline.

Помимо своей картины “Однажды…в Голливуде“, в которой сыграли такие звезды, как Брэд Питт и Леонардо ди Каприо и которая стала самой кассовой для режиссера, собрав в прокате 368 млн. долларов, Тарантино отметил еще один фильм, который его сильно впечатлил.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Quentin Tarantino (@tarantinoxx)

Такой картиной Тарантино назвал триллер “Капкан“, премьера которого состоялась в июле и собрала в прокате больше 89 млн. долларов. Снял картину известный французский режиссер Александр Ажа, известный по хоррорам “У холмов есть глаза“ и “Рога“.

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Тарантино отметил, что этот фильм впечатлил его во всех смыслах - как режиссера и сценариста.

По сюжету, героиня картины Хейли, игнорируя все запреты и предупреждения, едет на поиски своего отца в самый эпицентр урагана. Девушка находит его в подвале дома в тяжелом состоянии. Ситуация становится критической, когда здание затапливает вода, в которой оказывается полным-полно голодных аллигаторов.

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Теги: Квентин Тарантино, Голливуд, хоррор, фильм
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Источник: IVONA bigmir)net

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