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TAYANNA в откровенном образе презентовала песню о любви

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Артистка спела о конце отношений, которые едет переживать к маме.

TAYANNA в откровенном образе презентовала песню о любви
TAYANNA в откровенном образе презентовала песню о любви
instagram.com/tayanna_reshetnyak

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Украинская певица TAYANNA презентовала новую песню “До мами“. Премьера состоялась во время эфира танцевального проекта “Танцы со звездами“ на 1+1. Песня рассказывает о расставании с любимым, которое лирическая героиня едет переживать к маме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#ДоМами До зустрічі в ефірі @tanci1plus1 о 21:00! 💋

Публикация от TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

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Для номера звезда и ее балет выбрали яркие наряды в стиле конца 1970-х-начала 1980-х - TAYANNA появилась на сцене в нюдовом кожаном костюме и кроп-топе, полностью обнажившем живот. Другие участницы номера танцевали в ярких пальто и полушубках. 

Ранее мы писали, что TAYANNA  взбудоражила Сеть постельными фото.

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Теги: TAYANNA, премьера песни, любовь
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Источник: IVONA bigmir)net

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