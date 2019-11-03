TAYANNA в откровенном образе презентовала песню о любви
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Украинская певица TAYANNA презентовала новую песню “До мами“. Премьера состоялась во время эфира танцевального проекта “Танцы со звездами“ на 1+1. Песня рассказывает о расставании с любимым, которое лирическая героиня едет переживать к маме.
Додали осені фарб! Як вам наші сміливі образи? Сподіваюсь, тв-прем‘єра #ДоМами на паркеті @tanci1plus1 запам‘яталась вам 😉 Повне відео - в IGTV! 👐🏻 Дякую всій команді, яка створювала для нас красу та настрій! Хореограф-постановник: @ruslanmakhov Style: Ольга Жижко Mua: @tamrikori Hair: Ігор Ломов 📸: @vladimirbugaenko ❤️ @alanbadoev #BADOEV2019
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Для номера звезда и ее балет выбрали яркие наряды в стиле конца 1970-х-начала 1980-х - TAYANNA появилась на сцене в нюдовом кожаном костюме и кроп-топе, полностью обнажившем живот. Другие участницы номера танцевали в ярких пальто и полушубках.
Ранее мы писали, что TAYANNA взбудоражила Сеть постельными фото.
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