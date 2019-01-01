Зважені та щасливі: Как сейчас выглядит Наташа Кириленко

Узнайте, насколько похудела дома Наташа из розовой команды.

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На прошлой неделе на телеканале СТБ состоялся десятый выпуск самого весомого проекта страны “Зважені та щасливі“. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. Так как на прошлой неделе Тарас из желтой команды нарушил график выбывания участников, на этой неделе должна была покинуть проект девушка. На голосовании участники решили оставить в проекте Аню. Неожиданно для всех Наташа из розовой команды на десятой неделе отправилась домой.

На ток-шоу “Зважся!“ Наташа поразила всех своим результатом. Не только внешним, но и внутренним.

“Обожаю Наташу как минимум за то, что она из заносчивой барышни и грубой хамки превратилась в красотку, умеющую говорить и видеть себя со стороны. Каждый раз, когда Наташа смотрит на себя “прошлую“ она вздрагивает и ей реально стыдно за себя, но классной, когда человек смог это увидеть и изменить“, - поделилась своими впечатлениями в соц сетях Анита Луценко.

Наташа Кириленко Пресс-служба

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Несмотря на то, что Наташа покинула проект в одиннадцатом выпуске, каждый год в лагере похудение проходит неделя возвращения участников. Все выбывшие могут побороться за то, чтобы вернуться на проект. Сможет ли Наташа из розовой команды снова худеть в лагере, увидим уже в этот четверг.

Наташа Кириленко Пресс-служба

Наташа пришла на проект с весом 118 кг, на ток-шоу “Зважся!“ весы показали 77 кг! То есть, она уже скинула 41 кг. Какой же результат Наташа покажет в финале, можем только представить.

Наташа Кириленко Пресс-служба

Ранее мы показали, насколько похудел дома Тарас из желтой команды.

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