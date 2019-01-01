День рождения Мэттью МакКонахи: ТОП-5 лучших фильмов актера

4 ноября Мэттью МакКонахи отмечает 50-й день рождения.

Сегодня, 4 ноября, американский актер, режиссер и продюсер Мэттью МакКонахи отмечает юбилей. Знаменитости исполняется 50 лет.

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В юности будущая звезда Голливуда не планировал быть артистом. В 1988 году Мэттью поступил в Техасский университет, чтобы стать адвокатом. Однако, перед последними экзаменами Макконахи прочитал произведение Ога Мандино “Лучший продавец в мире“, которое вдохновило на начало карьеры в кинематографе.

Свой творческий путь Мэттью начал в качестве комедийного актера, и только спустя несколько лет перешел к драматическим ролям. А в 2013 году получил заветный “Оскар“ за роль в фильме “Далласский клуб покупателей“. Также МакКонахи пробовал себя в роли режиссера, сценариста и продюсера.

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Кроме того, голливудский актер является счастливым отцом. В браке с бразильской моделью Камилой Алвес родилось трое детей: дочь Вида Алвес Макконахи и сыновья Леви Алвес Макконахи и Ливингстон Алвес Макконахи

В честь юбилея Мэттью МакКонахи Ivona предлагает вспомнить ТОП-5 лучших фильмов именинника.

“Далласский клуб покупателей“

“Линкольн для адвоката“

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“Мад“

“Киллер Джо“

“Интерстеллар“

Напомним, ранее сообщалось, что Мэттью Макконахи устроился преподавателем в университет.

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