"Танці з зірками 2019": Кто покинул шоу в одиннадцатом эфире

Узнайте, кто из участников "Танців з зірками 2019" покинул шоу в одиннадцатом выпуске, 3 ноября.

В воскресенье, 3 ноября, состоялся одиннадцатый прямой эфир “Танців з зірками“. В новом выпуске на паркет вернулись участники прошлых сезонов.

Читай также: “Мужу трудно“: Партнерша Остапчука по “Танцам“ рассказала о ревности супруга

Так, на этот раз попали в зону риска пары Алексей Яровенко и Алена Шоптенко, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров. Они еще раз вышли на паркет и станцевали танец за жизнь - джайф. Решение, кто из них пройдет дальше, принимали судьи. Все четверо членов жюри проголосовали за Анну Ризатдинову.

Таким образом, шоу “Танці з зірками 2019“ в десятом выпуске покинула пара № 5 Алексей Яровенко и Алена Шоптенко.

Остальные участники продолжат борьбу за суперкубок проекта в следующем прямом эфире в воскресенье, 10 ноября.

Видео выступления в одиннадцатом эфире шоу “Танці з зірками 2019“ от 3.11.2019:

Посмотреть одиннадцатый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.