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Леонардо Ди Каприо встретился с эко-активисткой Гретой Тунберг

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Актер показал совместное фото в Инстаграм.
Леонардо Ди Каприо встретился с эко-активисткой Гретой Тунберг
Леонардо Ди Каприо встретился с эко-активисткой Гретой Тунберг
GettyImages

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Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, который снова претендует на “Оскар“, встретился с юной с эко-активисткой Гретой Тунберг. Лео известен не только своей звездной карьерой в кино, но и активной деятельностью в сфере охраны окружающей среды. 

На своей странице в социальной сети актер опубликовал фото с Гретой, которое подписал так:

Нечасто в мировой истории голос одного человека бывает услышан, но Грета стала лидером своего времени. Время рассудит нас за то, что мы делаем сегодня для того, чтобы будущие поколения смогли наслаждаться пригодной для жизни планетой. Надеюсь, послание Греты станет сигналом для мировых лидеров о том, что время бездействия закончилось. Благодаря Грете и таким молодым активистам, как она, я верю, что наше будущее в надежных руках. Для меня было честью провести время с Гретой. Мы договорились поддерживать друг друга в нашем деле, чтобы сохранить яркую жизнь нашей планеты.

Отметим, что Грета прославилась как основатель “Школьной забастовки за климат“. В рамках бессрочной акции Тунберг призывает студентов и школьников выходить на митинги по пятницам вместо учебы. В сентябре 16-летняя активистка в ООН обвинила мировых лидеров в нежелании бороться с изменением климата.

Ранее Леонардо Ди Каприо прогулялся по Нью-Йорку с 22-летней возлюбленной.

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Теги: Леонардо Ди Каприо, Грета Тунберг, активистка
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