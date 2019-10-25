Экс-“ВИА Гра“ Миша Романова призналась, почему на самом деле покинула группу

Певица могла лишиться ребенка.

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После “ВИА Гры“ Миша Романова начала сольную карьеру и уже выпустила несколько клипов. Только сейчас певица назвала реальную причину ухода из коллектива, а также рассказала о ситуации, едва не стоившей жизни.

Миша Романова подтвердила, что ушла из “ВИА Гры“ из-за беременности.

Да, действительно, я ушла из группы из-за беременности, я очень долго молчала на эту тему, потому что мне до сих пор больно. Эта история могла закончиться трагически, - призналась артистка в интервью для “Светской жизни“.

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Оказывается, с Мишей и ее малышом могло случиться непоправимое.

Так случилось, что я решилась на операцию, маммопластику, когда еще работала в группе. Я пришла в очень известную клинику, к очень известному врачу. Мне сделали все анализы, чтобы убедиться что мне можно сделать операцию и что нет никаких противопоказаний. Мне сделали эту операцию. Но через несколько недель я поняла, что я была беременна. Мне сделали общий наркоз на 16 неделе беременности, - впервые рассказала Романова.

Сейчас с ребенком исполнительница все хорошо. Она также добавила, что хочет предупредить всех женщин, которые решаются на операцию по увеличению груди, потому что никто не застрахован от халатности врачей.

Недавно горячие красотки из “ВИА Гры“ презентовали новый хит “Люболь“.

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