Телеведущая Али Мейер в прямом эфире узнала, что больна раком

41-летней журналистке рассказали о диагнозе в ходе работы над ее сюжетом об онкологии.

Американская телеведущая канала KFOR Али Мейер согласилась на маммографию для привлечения внимания женщин к онкологии. Вскоре журналистка узнала, что сама больна раком.

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41-летняя телеведущая случайно обнаружила у себя опухоль, когда решила сделать сюжет для своей соцсети о том, как важно женщинам регулярно проверяться в больнице. Врачи нашли злокачественную опухоль, узнав о которой Али расплакалась транслируя процедуру обследования в Facebook.

Это не те новости, которые я хотела сегодня озвучить. У меня рак! Сложно и шокирующее слышать подобный диагноз, особенно когда анализы не выявили предрасположенность к онкологии, - в слезах рассказала Майер.

Али Майер перенесла операцию и прошла курс лечения. Спустя год женщина полностью здорова.

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