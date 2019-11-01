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"Ты — мой воздух": Анна Седокова больше не скрывает свой роман

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Певица сделала признание в Инстаграм.
"Ты — мой воздух": Анна Седокова больше не скрывает свой роман
"Ты — мой воздух": Анна Седокова больше не скрывает свой роман
ivona.bigmir.net

Недавно Анна Седокова спровоцировала споры в сети фотографией со своим бойфрендом. Сейчас артистка подтвердила роман с женатым латвийским баскетболистом 27-летним Янисом Тиммой и даже посвятила ему пост в Инстаграм.

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На странице в социальной сети Анна призналась в любви Янису. 

Ты человек, который сделал меня лучше. Ты - мой воздух , мое дыхание и моя гордость. Я всегда рядом. Ты мой инопланетянин, - написала Седокова.

Звезда рассказала, что любимый прилетел к ней после игры. 

Сегодня, в 5 утра, он прилетел после очень сложной игры. В 12 мы были на студии. Вместе. Теперь, я знаю, что по настоящему важно и что значит быть для кого-то по настоящему важным. Я каждый день молю Бога дать нам силы. Быть мудрее, быть терпеливее, не обращать внимание на то, что на самом деле совсем не нужно. Дать мне силы не облажаться и не испортить это чудо. Устоять против бурь и ветров перемен, - призналась певица.

Напомним, что слухи о романе Седоковой с Тиммой ходили в Сети уже давно. К слову, именно сплетни о ней с женатым баскетболистом, по словам Анны, спровоцировали ее нервный срыв.

Накануне Анна Седокова представила клип “Алые губы“.

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Теги: Анна Седокова, певица, романы заезд
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