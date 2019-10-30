Звезда сериала "Секс в большом городе" рассказала о случившемся в Инстаграм.

Популярная актриса и звезда сериала “Секс в большом городе“ Сара Джессика Паркер стала жертвой грабителей на Хэллоуин. Неизвестные украли тыквы, которыми знаменитость украсила свой дом.

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О случившемся Сара Джессика Паркер рассказала на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Все наши тыквы были украдены, впрочем, так же, как и у соседей. Это официально можно назвать ограблением Хэллоуина-2019. Мой муж заявил: “Порядочность мертва“. Но мы все же попробуем спасти ситуацию: найдем последние остатки тыкв, - также добавила в публикации актриса.

Отметим, что дом артистки находится в районе West Village на Манхэттене.

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Позже поклонники Сары решили сделать ей сюрприз на Хэллоуин. Так, на следующий день актриса показала новое видео, на котором видно несколько тыкв и записки с поздравлениями. Таким образом фанаты звезды решили поднять ей настроение.

Человечество... У меня нет слов... От имени всех нас, и особенно моих дочерей, которые были наиболее расстроены случившимся, большое вам спасибо, - добавила она.

Недавно мы писали, что звезда сериала “Секс в большом городе“ во второй раз станет папой.

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