Леся Никитюк вызвала споры в сети провокационным фото

Артистка показала свой костюм на Хэллоуин.

Украинская ведущая Леся Никитюк, которая похвасталась фигурой в бикини, снова вызвала споры в сети очередным фото. На этот раз звезда телевидения запостила “обнаженный“ кадр.

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На снимке Леся позирует на фоне моря, вероятно, в купальнике, а фотограф держит в кадре мини-булку, которая закрывает часть тела Никитюк.

Самый страшный костюм для девушки на Halloween, - написала в публикации звезда.

Однако не все фолловеры поняли шутку Леди Ле.

“Лесю ти дуже гарна але так не жалують хліб в любом вигляді це святе“.

“Костюм сала страшнее“.

“Плаття з буханки хліба😮“, - пишут в комментариях.

Ранее Никитюк показала, как “обманывает“ подписчиков в Инстаграм.

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