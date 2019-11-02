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Леся Никитюк вызвала споры в сети провокационным фото

Комментариев: 2
Артистка показала свой костюм на Хэллоуин.
Леся Никитюк вызвала споры в сети провокационным фото
Леся Никитюк вызвала споры в сети провокационным фото
ivona.bigmir.net

Украинская ведущая Леся Никитюк, которая похвасталась фигурой в бикини, снова вызвала споры в сети очередным фото. На этот раз звезда телевидения запостила “обнаженный“ кадр.

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На снимке Леся позирует на фоне моря, вероятно, в купальнике, а фотограф держит в кадре мини-булку, которая закрывает часть тела Никитюк.

Самый страшный костюм для девушки на Halloween, - написала в публикации звезда.

Однако не все фолловеры поняли шутку Леди Ле.

  • “Лесю ти дуже гарна але так не жалують хліб в любом вигляді це святе“.
  • “Костюм сала страшнее“.
  • “Плаття з буханки хліба😮“, - пишут в комментариях.

Ранее Никитюк показала, как “обманывает“ подписчиков в Инстаграм.

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Теги: Леся Никитюк, ведущая, фото
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  02.11.2019, 16:04
Оценка:  0
гость
Сегодня, возле Владивостока взорвался танкер. Надеюсь вся еб...а..ная русня сдохла!!!
гость  (аноним)  02.11.2019, 15:58
Оценка:  0
гость
За...е...б..а..ли этим сатанистским праздником.
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