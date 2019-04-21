Владимир Дантес откровенно рассказал о романе с известной певицей

Муж Нади Дорофеевой встречался со Светланой Тарабаровой.

До счастливой жизни с Надей Дорофеевой у певца и ведущего Владимира Дантеса были отношения со Светланой Тарабаровой. В недавнем интервью артист откровенно рассказал об отношениях с экс-возлюбленной и флирте с другими девушками.

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Это, конечно, сейчас ужасно прозвучит: счастлив, что она со мной разошлась. В смысле, что у нее появилась хорошая семья. Как у меня появилась моя прекрасная, шикарная семья, самая лучшая жена в мире, самая лучшая девушка в мире. И у нее появилась шикарная семья с самым лучшим мужем в мире и все остальное, - признался Дантес в интервью для программы “Зірковий шлях“.

В настоящее время они с Тарабаровой не общаются, но здороваются при встрече.

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Владимир прокомментировал также отношения со своей женой Надей Дорофеевой, признавшись, что в начале их совместного пути он флиртовал с другими девушками.

Я был дураком, который мог ляпнуть неправильные вещи, повести себя неправильно. Ну там из серии какие-то флирты. Не в том плане, что я хотел с кем-то познакомиться и провести вечер. Нет, чисто это было на автомате, из серии я же артист. И самое главное, что я мог это делать при Наде. И Надя: “Ты конченый? Может головой подумаешь?“. При том, что она в свои 21 на тот момент была мозгами старше меня лет на 10, наверное, - вспоминает Дантес.

Ранее Владимир Дантес признался, что в школе ненавидел географию и срывал уроки.

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