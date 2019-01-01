Михаил Присяжнюк с командой профессиональных экспертов попытаются отыскать истину в семейной драме.

Настоящий принц или безнравственный тиран: "Один за всех" разберется в семейном конфликте Пресс-служба

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Остросоциальный проект “Один за всех“ на СТБ продолжает помогать тем, кто потерял надежду на справедливость. В предстоящем выпуске ведущий Михаил Присяжнюк с командой профессиональных экспертов попытаются отыскать истину в семейной драме – палестинец Адел провел в счастливом браке с украинкой Мариной 2 года, у пары родился сын. Вскоре супруги расторгли отношения, и Марина запретила отцу видеться с ребенком вопреки решению суда!

Пресс-служба

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Отношения пары начинались как сказка, но идиллия продлилась недолго. Три года назад 30-летняя Марина родила сына Амира. Супруг Адел был безумно счастлив, носил девушку на руках и всем обеспечивал. По словам мужчины, позднее их жизнь кардинально изменилась – девушка стала злоупотреблять алкоголем и вести себя неадекватно. Адел понял, что ей от него нужны были лишь деньги, ведь он из достаточно обеспеченной семьи. Год назад пара развелась. Адел уверяет, что Марина украла у него не только алмазы, диаманты и 50 тысяч долларов, но и самое ценное – сына Амира. По решению суда отец имеет право регулярно видеться с ребенком, но уже полтора года Адел не держал сыночка на руках…

Пресс-служба

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Марина же не только все отрицает, но и объясняет, что жертва в этой ситуации – именно она! Ее главная мечта – депортация экс-супруга. Ведь кроме своей жизни, она переживает за жизнь сына. Марина считает экс-возлюбленного опасным и неуравновешенным. Точно так думает семья Марины, ее близкие и даже соседи.

Пресс-служба

Сладко ли жилось паре в браке? Какие тайны из прошлого скрывает мужчина? Почему семье Марины пришлось превратить свой в дом в крепость после расставания пары? Кто из них опасается за свою жизнь? И с кем должен остаться маленький Амир?

Ранее мы писали, что на экраны выходит шоу Тайны ДНК.

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