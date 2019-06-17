Звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210" Иан Зиринг объявил о разводе с женой
Американский актер, известный по роли Стива Сандерса в сериале “Беверли-Хиллз, 90210“, Иан Зиринг сообщил о разводе со своей супругой, 39-летней медсестрой Эрин Людвиг. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram.
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По словам 55-летнего Зиринга, в последние годы он с женой редко виделись потому, что были очень заняты. Именно это стало причиной расставания.
“С тяжелым сердцем сообщаю, что мы с Эрин расстаемся. С нашими напряженными графиками работы мы были очень занятыми, и за последние несколько лет разошлись. Она одна из самых невероятных женщин, которых я когда-либо встречал, и лучшая мама для наших детей“, - поделился Зиринг.
В конце своей публикации актер обратился к подписчикам с просьбой уважать их с Эрин решение и не вмешиваться в их частную жизнь.
“Я заметил, что все пишут и говорят, что это сенсационная ситуация, которая просто не является сенсационной. Любая цитата, приписываемая мне, является полностью ложной и подразумевается исключительно тем, что ненавистники подрывают наше намерение продолжать ладить, защищать и воспитывать наших дочерей и быть примерами успешных родителей. Мы просим вас уважать нашу конфиденциальность в это трудное время, поскольку мы сосредоточены на том, что важно для нас, наших девушек“, - написал Иан.
It is with a heavy heart that I tell you Erin and I are splitting up. With our hectic work schedules we could not be busier, and over the last few years have grown apart. She is one of the most incredible women I have ever met and the best mom to our kids. It has come to my attention that things are being written and said to sensationalize a situation that is simply not sensational. Any quote attributed to me is completely false and solely meant by haters to undermine our intention to continue to get along, protect and raise our daughters, and be examples of successful co-parents. We ask that you respect our privacy at this difficult time as we focus on what is important to us, our girls. Peace and love, Ian
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Отметим, что Иан Зиринг и Эрин Людвиг поженились 28 мая 2010 года. Пара воспитывает двух дочерей - 8-летнюю Мию Лорен и 6-летнею Пенну Май.
Напомним, ранее о разводе с женой сообщил украинский ведущий Владимир Остапчук.
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