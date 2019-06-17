Звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210" Иан Зиринг объявил о разводе с женой

Актер Иан Зиринг и его супруга Эрин Людвиг решили развестись после 9 лет брака.

Американский актер, известный по роли Стива Сандерса в сериале “Беверли-Хиллз, 90210“, Иан Зиринг сообщил о разводе со своей супругой, 39-летней медсестрой Эрин Людвиг. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram.

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По словам 55-летнего Зиринга, в последние годы он с женой редко виделись потому, что были очень заняты. Именно это стало причиной расставания.

“С тяжелым сердцем сообщаю, что мы с Эрин расстаемся. С нашими напряженными графиками работы мы были очень занятыми, и за последние несколько лет разошлись. Она одна из самых невероятных женщин, которых я когда-либо встречал, и лучшая мама для наших детей“, - поделился Зиринг.

В конце своей публикации актер обратился к подписчикам с просьбой уважать их с Эрин решение и не вмешиваться в их частную жизнь.

“Я заметил, что все пишут и говорят, что это сенсационная ситуация, которая просто не является сенсационной. Любая цитата, приписываемая мне, является полностью ложной и подразумевается исключительно тем, что ненавистники подрывают наше намерение продолжать ладить, защищать и воспитывать наших дочерей и быть примерами успешных родителей. Мы просим вас уважать нашу конфиденциальность в это трудное время, поскольку мы сосредоточены на том, что важно для нас, наших девушек“, - написал Иан.

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Отметим, что Иан Зиринг и Эрин Людвиг поженились 28 мая 2010 года. Пара воспитывает двух дочерей - 8-летнюю Мию Лорен и 6-летнею Пенну Май.

Напомним, ранее о разводе с женой сообщил украинский ведущий Владимир Остапчук.

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