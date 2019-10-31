Дзидзьо напугал фанов новостью об аварийной посадке своего самолета

Самолет, в котором летел Михаил Хома, совершил аварийную посадку.

Известный украинский исполнитель, солист группы “DZIDZIO“ Михаил Хома поделился с подписчиками новостью о неприятной ситуации, которая с ним произошла во время возвращения с путешествия.

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Недавно артист посетил на несколько дней в столицу Австрии Вену. А вчера, 31 октября, на воей странице в Instagram Дзидзьо сообщил, что самолет, в котором он летел домой в Киев, совершил экстренную посадку. По словам музыканта, спустя 15 минут после вылета с аэропорта командир борта сообщил о проблемах с самолетом.

“Вилетів з Відня і тут через 15 хвилин командир літака оголошує, що у нас проблеми з літаком. Поки кружляємо над Віднем“, - написал Михаил.

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Позже артист разместил еще одну публикацию, в которой рассказал, что его самолет приземлился удачно. Также Дзидзьо попросил прощения у фанов за то, что заставил их переживать.

“Слава Богу, ми приземлилися. Знову у Відні. Хочу Вам сказати, що ця ситуація дуже нестандартна. Вибачте, що заставив Вас переживати, але в мене це вперше“.

Напомним, ранее DZIDZIO признался, что мечтает стать отцом.

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