Узнайте, чем будут удивлять участники "Танців з зірками 2019" в 11 выпуске.

"Танці з зірками 2019": где и когда смотреть одиннадцатый эфир instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 3 ноября, в 21:00 на телеканале “1+1“ состоится одиннадцатый прямой эфир “Танців з зірками 2019“. В новом выпуске на паркет вернутся участники прошлых сезонов.

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Так, стало известно, что на проекте вновь появятся Иракли Макацария, Павел Вишняков, MICHELLE ANDRADE, Игорь Ласточкин, Юрий Ткач и Руслан Сеничкин.

В это воскресенье ведущей “Танців з зірками“ станет бывшая звезда проекта “Орел и Решка“, певица и ведущая Регина Тодоренко. Она будет встречать звездные “трио“ на балконе.

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К Анне Ризатдиновой и Александру Прохорову присоединится грузинский бизнесмен и участник шоу “Холостяк“ Иракли Макацария. Они станцуют зажигательное ча-ча-ча. К Владимиру Остапчуку и Илоне Гвоздевой присоединится победитель прошлого сезона Игорь Ласточкин. Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар станцуют вместе с ведущим “Сніданку з 1+1“ Русланом Сеничкиным. К Ксении Мишиной и Жени Коту присоединится бывшая партерша Жени, певица MICHELLE ANDRADE. Трио исполнит на паркете веселый свинг. Алексей Яровенко и Елена Шоптенко станцуют вместе с актером Павлом Вишняковым. Вместе они воплотят на паркете историю из оперы Кармен. Звезда студии “Квартал 95“ Елена Кравец и Макс Леонов станцуют сальсувместе с Юрием Ткачом.

Сюрпризом для зрителей станет долгожданное выступления победительницы “Танців з зірками 2017“, певицы Натальи Могилевской. Она снова появится на паркете со своим первым партнером и судьей проекта Владом Ямой. Также в новом выпуске шоу примет экс-участница “Танців з зірками“, певица TAYANNA.

Смотрите анонс 11 выпуска “Танців з зірками 2019“ от 3.11.2019:

Посмотреть предыдущий десятый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

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