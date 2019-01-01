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"Хто зверху?": Леся Никитюк устроила бой мокрыми шарами - фоторепортаж

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Узнайте, как прошел десятый выпуск популярного проекта "Хто зверху?".
"Хто зверху?": Леся Никитюк устроила бой мокрыми шарами - фоторепортаж
"Хто зверху?": Леся Никитюк устроила бой мокрыми шарами - фоторепортаж
Пресс-служба

На шоу Нового канала “Хто зверху?“ пожаловали супружеская пара и музыкальный дуэт Тамерлан и Алена, колоритная певица Солоха, радиоведущие Слава Демин и Таня Татарченко, а также заводной певец Амадор Лопес, который во время игры “жег“ не по-детски. Благодаря артисту в первой половине программы мужчины выигрывали почти в каждом конкурсе!

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Настроение задавали и капитаны команды – Сергей Притула и Леся Никитюк. В одном из раундов Притула обмазал руку Леси яичницей, от чего та начала кричать на весь зал. Она, в свою очередь, не осталась в долгу.

В начале программы Леся сделала заявление, подколов коллегу.

– Я – перша жінка в світі, яка сьогодні на очах мільйонів глядачів приборкає “збаразьке єті“!

Финал шоу оказалася мыльным и мокрым. Звездным участникам необходимо было забросить как можно больше мячей в большие бочки с пенной водой. А после финала Леся устроила бой мокрыми шарами.

Напомним, ранее Леся Никитюк опубликовала пляжное фото из Египта.

 

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Теги: Хто зверху?, Леся Никитюк, Сергей Притула
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Источник: Ivonа bigmir)net

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