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Ольга Фреймут снялась в лирик-видео на новый трек Ольги Горбачовой

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Ольга Горбачева записала народную песню о браке и сняла в лирик-видео Ольгу Фреймут.
Ольга Фреймут снялась в лирик-видео на новый трек Ольги Горбачовой
Ольга Фреймут снялась в лирик-видео на новый трек Ольги Горбачовой
instagram.com/gorbachovaolga

Украинская певица, ведущая, супруга продюсера Юрия Никитина, Ольга Горбачева выпустила новый украиноязычный трек. Звезда записала песню “Шлюб“, в которой использовала народные пословицы и поговорки о браке.

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Горбачева опубликовала на своем официальном ютуб-канале лирик-видео на композицию. В ролике можно увидеть кадры со съемок уникального проекта издательства Ольги Фреймут “Бойківське весілля“. Кроме Фреймут, в видео появилась ее 90-летние дедушка и бабушка и старшая дочь Злата.

“Оля поделилась, что готовит уникальный фотопроект “Бойківське весілля”, а я как раз дотачивала песню “Шлюб“. Я включила песню и увидела, как она ее растрогала. Слова этого трека так созвучны ее проекту и каждой украинской душе, что мы решили соединить их и вместе доносить людям, как это легко черпать силу из наших традиций и народных аффирмаций“, - прокомментировала Ольга Горбачева.

Напомним, ранее Ольга Горбачева поделилась секретом счастливых отношений.

 

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Теги: Ольга Фреймут, Ольга Горбачева
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Источник: Ivonа bigmir)net

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