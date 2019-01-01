Узнайте, чем удивил новый выпуск "Кто против блондинок?".

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Хореографу Владу Яме в шоу “Кто против блондинок?“ на Новом канале пришлось несладко. Блондинки угрожали ему арестом и прочими страшными наказаниями. И показали, что они еще те опасные штучки.

– Я пришел на шоу развлечься, – сказал Влад Яма. – И совсем не ожидал, что девушки ради победы будут готовы пойти на все.



Блондо-бомба принесла на шоу огнестрельное оружие Пресс-служба

Хореографу было не до смеха, когда он увидел, что у блондо-бомбы Насти есть огнестрельное оружие. Девушка принесла пистолет, чтобы продемонстрировать, как она с завязанными глазами ловко его разберет и соберет. А Владу блондинка предложила собрать мясорубку.

– Влад, это легкое задание, – сказала Настя. – С ним справится любая девушка. Но посмотрим, как это сделаешь ты. А я возьмусь более сложную задачу – соберу оружие.

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Участнику пришлось долго думать, куда вставлять ножи, а куда шнек, который измельчает мясо. Влад признался, что последний раз собирал советскую мясорубку, в которой было гораздо меньше деталей.



Блондо-бомба принесла на шоу огнестрельное оружие Пресс-служба

– То, что я увидел на столе, немного не соответствовало моему представлению об этом кухонном устройстве, – рассказал хореограф. – А еще мне дали лишний реквизит, который я не знал, куда применить.

После программы Влад признался, что теперь он не будет доверять блондинкам! Говорит, что его огорчил проигрыш в программе.

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– Я не люблю проигрывать, – сказал хореограф. – И поэтому у меня не самые лучшие впечатления от программы. Чувствовал сильную энергетику девушек и их неудержимое желание победить.

Шоу “Кто против блондинок?“ – каждый вторник в 19:00 на Новом канале

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