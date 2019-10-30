11 марта 2020 во Дворце Спорта состоится первый сольный концерт Димаша Кудайбергена.

"Лучший голос планеты": Димаш Кудайберген впервые выступит в Киеве Пресс-служба

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11 марта во Дворце Спорта состоится первый сольный концерт музыкального феномена Димаша Кудайбергена - всемирно-известного казахстанского исполнителя и мульти-инструменталиста.

Димаша называют "Лучшим голосом планеты". В его голосе умещается три – баритон, тенор и альтино, мужская версия сопрано. Его вокальный диапазон составляет шесть октав. Он играет на семи инструментах и поет на девяти языках. "Казахстанский чудо-голос", "Космический мальчик".

Пресс-служба

Ему всего 25 лет. В родном Казахстане он получил все мыслимые награды и премии. В Китае был признан «Самым популярным певцом Азии» по версии Top Chinese Music Awards, “Лучшим зарубежным певцом“ по версии MTV, «Певцом года» по версии журнала “ОК“ и еще десятком “самых-самых“ по версии других музыкальных жюри. У него 114 фан-клубов в 46 странах, число его поклонников перевалило за 10 миллионов. Своих фанатов он зовет dears. В Азии он собирает самые большие стадионы – 150 тысяч зрителей одномоментно.

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На его страничке в Instagram - 3 млн подписчиков со всего мира. О его творчестве отзываются Дрю Беримор, Лара Фабиан и Джеки Чан, а американская модель и актриса Ева Лонгория приглашает Димаша в качестве почетного гостя гала-концертов Global Gift в Париже и Каннах.

Димаш вырос в музыкальной семье, и это действительно наложило свой отпечаток на будущее. Но артист не почивает на лаврах, а продолжает работать над собой, совершенствуя свое мастерство.

Один из самых интересных голосов, которые я слышал за последние 40 лет. Снимаю шляпу, у него нереально сумасшедший голос - итальянский актер и музыкант Аль Бано.

Если бы я закрыла глаза, подумала б что поют десять разных человек, - американская актриса Дрю Беримор.

Я открыл для себя замечательного певца Димаша, который поразил всю публику своим удивительным голосом, и меня в том числе, - всемирно-известный актер Джеки Чан.

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Услышать чарующий голос Димаша и его лучшие песни, а также захватывающее шоу, можно будет 11 марта во Дворце Спорта. Новое шоу — это история самого артиста, чей путь не только успешен, но чаще тернист, полон сомнений, неудач и разочарований. Это история преодоления, побед и движения несмотря ни на что!

Когда: 11 марта, начало в 19:00

Где: Дворец Спорта, ул. Спортивная 1

Билеты от 700 грн.

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