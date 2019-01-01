Экс- Ассоль Катя Гуменюк сняла мужа в новом клипе "Тебе" - видео

Экс-Ассоль Катя Гуменюк выпустила первый клип после длительной паузы.

украинская певица Катя Гуменюк, ранее выступающая под псевдонимом Ассоль, презентовала первый клип после трехлетней паузы. Артистка выпустила видео на песню “Тебе“.

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Премьера ролика состоялась в среду, 30 октября, на официальном ютуб-канале исполнительницы. В романтическом клипе Катя показала неопубликованные ранее кадры со своей свадьбы с Артемом Тараненко. Торжественная церемония прошла 19 сентября.

“Мне очень хотелось подарить Артему что-то на свадьбу. Подарок, который будет вечным. Что могло бы быть в этом случае лучше, чем песня собственного авторства? Я писала ее три месяца: настолько ответственной и особенной она для меня была. Эта песня значит для меня очень много, потому что она на 100% автобиографическая, и в ней только правда. Ее премьера вживую состоялась в важнейший для меня день – день нашей свадьбы. Я запомню это на всю жизнь“, - прокомментировала новый хит певица.

Отметим, что экс-Ассоль теперь будет выступать под сценическим именем katya. И свой первый трек артистка выпустила одновременно на русском и украинском языке.

katya “Тебе“ - слушать песню онлайн

katya “Тобі“ - слухати пісню онлайн

Напомним, ранее Катя Гуменюк получила диплом известного лондонского университета.

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