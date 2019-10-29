Певец Рики Мартин показал первое фото четвертого ребенка.

Рики Мартин и его супруг в четвертый раз стали родителями - первое фото малыша GettyImages

Известный пуэрто-риканский исполнитель Рики Мартин объявил о пополнении в семье. Он и его супруг Джован Йосеф в четвертый раз стали родителями. Радостной новостью артист поделился на своей странице в Instagram.

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Мартин опубликовал первый снимок с новорожденным малышом. А в подписи к милому кадру рассекретил пол и имя ребенка. У звездных родителей родился еще один сын, которого назвали

Ренном.

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Отметим, что малыша, как и предыдущих троих детей Мартина и Йосефа выносила суррогатная мать. 6 августа 2008 года появились на свет близнецы Маттео и Валентино. А спустя 10 лет, 31 декабря 2018 года, пара объявила о рождении дочери Люсии.

Ранее мы писали, что Санта Димопулос показала редкие фото сына в честь его дня рождения.

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