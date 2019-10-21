Актер "Сверхъестественного" Дженсен Эклс готовит к выпуску дебютный альбом
Популярный американский актер и режиссер, наиболее известный по роли Дина Винчестера в сериале “Сверхъестественное“, Дженсен Эклс анонсировал выход своего дебютного музыкального альбома.
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Вместе со своим другом Стивом Карлсоном в 2018 году артист создал группу “Radio Company“. На официальной страннице коллектива парни объявили дату выхода первой пластинки. Так, альбом который получил название Radio Company Vol. 1 и выйдет 8 ноября.
Музыканты отметили, что уже доступен к прослушиванию первый трек с пластинки “Sounds of Someday“. Кроме того, группа сообщила о предварительной продажи дебютного альбома для iTunes.
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