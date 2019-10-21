Актер "Сверхъестественного" Дженсен Эклс готовит к выпуску дебютный альбом

Актер Дженсен Эклс вместе со своей группой Radio Company выпустит первый музыкальный альбом.

Популярный американский актер и режиссер, наиболее известный по роли Дина Винчестера в сериале “Сверхъестественное“, Дженсен Эклс анонсировал выход своего дебютного музыкального альбома.

Читай также: Названы самые страшные сериалы в истории

Вместе со своим другом Стивом Карлсоном в 2018 году артист создал группу “Radio Company“. На официальной страннице коллектива парни объявили дату выхода первой пластинки. Так, альбом который получил название Radio Company Vol. 1 и выйдет 8 ноября.

Музыканты отметили, что уже доступен к прослушиванию первый трек с пластинки “Sounds of Someday“. Кроме того, группа сообщила о предварительной продажи дебютного альбома для iTunes.

Ранее сообщалось, что Сергей Бабкин впервые спел на концерте со своей супругой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.