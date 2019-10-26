Из-за лесных пожаров не состоялась премьера продолжения культовой картины - еду, заготовленную для ивента, отдали Красному кресту.

В Голливуде отменили премьеру нового "Терминатора" - названа причина instagram.com/terminator

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Кинокомпания Paramount Pictures и продакшн Skydance отменили громкую премьеру продолжения культовой картины “Терминатор“ в Голливуде. Премьера “Терминатор: темные судьбы“ должна была состояться в понедельник, 28 октября - ее перенесли на неопределенное время из-за лесных пожаров в штате Калифорния. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление прокатчиков.

В связи с масштабными пожарами, которые бушуют в Калифорнии, Paramount Pictures и Skydance отменили премьеру фильма „Терминатор: темные судьбы“ в Лос-Анджелесе, — сообщили в документе.

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Также в сообщении сказано, что еда, предназначенная для ивента по случаю премьеры, будет передана в Красный Крест - для тех, кто пострадал от лесных пожаров.

Напомним, что в новой картине о Терминаторе сыграли актеры, которые воплощали главных героев в первых частях истории: Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон. На громкой премьере они должны были появиться на красной дорожке вместе с Гэбриелем Луну, Маккензи Дэвис и другими селебритис.

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Лесные пожары в Калифорнии бушуют с начала октября. В воскресенье, 27 октября, ситуация стала критической - власти Калифорнии объявили об эвакуации 180 тыс. человек из-за стихии. В числе тех, кто покинул свой дом, оказался и экс-губернатор Калифорнии - актер, сыгравший главную роль в новом “Терминаторе“ Арнольд Шварценеггер. Утром 28 октября он написал в своем Twitter, что эвакуируется из-за пожара.

Если вы находитесь в зоне эвакуации, не валяйте дурака. Уходите, — написал актер, поблагодарив пожарных за героические действия.

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