Сергей и Снежана Бабкины вместе спели во время концерта в Киеве.

Сергей Бабкин впервые спел на концерте со своей супругой: трогательное видео instagram.com/snezhana_babkina

Известный украинский певец, солист группы “5’nizza“ и бывший тренер проекта “Голос країни“ Сергей Бабкин удивил поклонников неожиданным номером во время концерта.

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Артист впервые на публике исполнил композицию в дуэте со своей супругой Снежаной. Так, 27 октября в Октябрьском дворце состоялся концерт Бабкина, во время которого он не только пел свои хиты, но и делился с поклонниками различными рассказами из жизни.

Когда Сергей начал исполнять песню “Напиши меня“, к нему на сцену поднялась жена Снежана. Супруга артиста также начала петь. Таким образом, состоялся дебют Бабкиной на большой сцене.

“Снежана ВПЕРВЫЕ в своей жизни вышла на музыкальную сцену, чтобы спеть живьем “нашу“ дуэтную песню “Напиши меня“! Это был клубок чувств, эмоций, переживай, волнения, который сплетался с восхищением, наслаждением и глобальным удовлетворением!! Я так счастлив, что это случилось!“, - поделился эмоциями Сергей Бабкин в Instagram.

Ранее Сергей Бабкин вместе с женой снялся в новом клипе “Єви і Адами“.

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