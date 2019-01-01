Насколько похудел дома Тарас из желтой команды и как теперь выглядит участник 4 сезона - батюшка Сергей Чопик.

Зважені та щасливі: как выглядит вылетевший участник Пресс-служба

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На прошлой неделе на СТБ состоялся показ девятого выпуска самого весомого проекта страны “Зважені та щасливі“. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. Девятая неделя стала для участников танцевальной, а проект покинул мужчина вместо женищны – Тарас из желтой команды уступил свое место Людмиле.

Пресс-служба

В студию ток-шоу “Зважся!“ Тарас пришел с новой прической, но это не отвлекло его тренера Марину Боржемскую от того, что он сбросил не так много, как она рассчитывала.

Пресс-служба

Хотя Тарас уверяет, что время еще есть и он похудеет, эксперты рекомендуют ему быть более настойчивым и работать над собой активнее, поскольку время пройдет быстро.

Пресс-служба

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Тарас пришел на проект с весом 174 кг, на ток-шоу весы показали 136 кг. Но Марина уверена, что в финале он должен показать 90 кг! И они будут все для этого делать.

Также сюрпризом для всех было появление в студии участника четвертого сезона – батюшки Сергея Чопика, который набрал килограммы.

Пресс-служба

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В связи с трагическими событиями, которые произошли в жизни, и малоподвижным образом жизни – авария, реабилитация, восстановление. Сейчас вес Сергея больше 200 кг, но Марина Боржемская пообещала не оставлять бывшего участника Славы Узелкова.

Пресс-служба

Она всегда готова ему помочь. К финалу они постараются достигнуть цифры 170 кг на весах.

Ранее мы писали, что участница “Зважені та щасливі“ похвасталась переменами в жизни.

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