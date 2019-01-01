Анастасия Сличная рассекретила, как изменились ее отношения с Андреем Богданом за последние полгода.

"У меня нет охраны": Девушка Андрея Богдана рассказала всю правду об их отношениях facebook.com/anastasiya.slichnaya

Девушка главы Офиса Президента Украины Андрея Богдана, Анастасия Сличная впервые рассекретила, как изменились их отношения после выборов. Откровенное признание она сделала во время интервью Кате Осадчей для “Світського життя“.

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По словам Анастасии, она живет так же, как и до ухода возлюбленного в политику. Но в тоже время девушка отметила, что теперь она несколько раз думает перед тем, как что-либо публиковать в соцсетях.

“Моя жизнь не изменилась. У меня нет охраны. Бывают дни, когда я Андрею говорю: “Андрей, все будет хорошо, мне не нужно ничего бояться?“. Андрей говорит: “нет-нет, все хорошо“. Поэтому я сама вожу свой автомобиль. В принципе, в моей жизни ничего не изменилось. Я как жила, так и живу. Конечно, да, теперь я думаю, что мне запостить в Facebook или в Instagram“, - призналась девушка Богдана.

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Кроме того, Сличная заявила, что Андрей не в чем ее не ограничивает. Они часто вместе посещают различные мероприятия, приглашают друзей в гости и активно проводят выходные.

“Мы часто бываем на каких-то мероприятиях, мы ходим в кино, мы проводим очень активно выходные - к нам всегда приезжают друзья. Андрей меня не ограничивает: например, сегодня он пошел на футбол, а я пошла на “Мисс Украина Вселенная“, - поделилась Анастасия.

Девушка Андрея Богдана отметила, что политик часто советуется с ней по по вопросам жизненного опыта.

“Он очень часто со мной советуется. Не по политическим каким-то там вопросам, а по жизненным или связанными с отношениями с друзьями“, - призналась девушка.

Также Сличная призналась, что общается с четырьмя дочерьми Андрея от первого брака.

“Я для них как старшая подружка“, - отметила Анастасия.

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