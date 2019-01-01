"Танці з зірками 2019": Тина Кароль и Дан Балан спели дуэтом в прямом эфире
В воскресенье, 27 октября,состоялся десятый прямой эфир популярного шоу “Танці з зірками 2019“, который прошел под темой “Мистический вечер на Хэллоуин“. Яркими номерами зрителей удивляли не только звездные участники, а и ведущие.
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Так, Тина Кароль подготовила для поклонников незабываемый сюрприз. Она спела дуэтом с молдавским исполнителем и коллегой по проекту “Голос країни“ Даном Баланом.
На паркете Кароль появилась в образе ангела, а Балан предстал в роли графа Дракулы. Пара нежно исполнила композицию “Домой“, которую Балан написал еще 5 лет назад.
Посмотреть десятый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.
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