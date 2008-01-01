Ирина Журавская призналась, общается ли с экс-мужем Николаем Тищенко

Бывшая жена Николая Тищенко Ирина Журавская рассказала о переменах в личной жизни.

Известная модель, обладательница титула “Мисс Украина 2018“ Ирина Журавская откровенно рассказала о личной жизни в интервью Кате Осадчей для “Світського життя“.

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29-летняя звезда призналась, что последние годы редко появлялась на публике так, как занималась семьей и ребенком. Но по словам Ирины, она уже год работает.

Кроме того, Журавская отметила, что не поддерживает связь с первым мужем, ведущим, ресторатором и политиком Николаем Тищенко. Модель также развелась со своим вторым мужем, от которого родила ребенка. Сейчас Ирина замужем третий раз замужем.

“Сейчас я счастлива. У меня наконец все хорошо. У меня очень хороший серьезный муж“, - поделилась “Мисс Украина 2008“.

Также Журавская рассказала о воспитании ребенка. Она призналась, что считает себя ласковой мамой.

“Я очень ласковая, я очень его люблю. Он занимается футболом, ходит в детсад. В следующем году он идет в школу. Каждый день у него - английский язык, бассейн. Я хочу сделать из него настоящего мужчину, который никогда не будет оскорблять женщин“, - рассказала Ирина.

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Напомним, Ирина Журавская и Николай Тищенко сыграли свадьбу 4 сентября 2010 года. Однако спустя год супруги развелись. В 2013 году модель во второй раз вышла замуж за бизнесмена Олега, с которым вскоре переехала в Москву. В 2014 году она родила сына.

Ранее сообщалось, что Николай Тищенко показал совместное фото своих детей.

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