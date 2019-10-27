"Мисс Украина 2019" Маргарита Паша объяснила свои слова о Крыме

24-летняя харьковчанка ответила на негодование в сети.

Вчера мы писали о том, что “Мисс Украина 2019“ влипла в скандал из-за Крыма. Сегодня 24-летняя Маргарита Паша отреагировала на негатив, обрушившийся на нее в социальных сетях.

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На странице победительница конкурса красоты в Инстаграм появился пост, в котором Паша объясняет свои слова, касающиеся полуострова Крым.

Вопрос звучал «Чей Крым?». Вопросительным словом было «чей» и никак иначе. Поэтому и ответ весьма логичный. Вся территория земли принадлежит людям, а Крым - это часть Земли, часть огромной планеты и, соответственно, он принадлежит тоже нам, людям!, - написала Маргарита.

Она также призвала своих фолловеров быть добрее и следить за своими словами.

Написать гадости Вы всегда успеете, но не забывайте, что слово - не воробей. Думайте перед тем как оскорбляете, обвиняете кого-то... А главное, будьте добрее и гуманнее, - добавила девушка.

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