"Мисс Украина 2019" Маргарита Паша объяснила свои слова о Крыме
Вчера мы писали о том, что “Мисс Украина 2019“ влипла в скандал из-за Крыма. Сегодня 24-летняя Маргарита Паша отреагировала на негатив, обрушившийся на нее в социальных сетях.
Читай также: Жена Дмитрия Комарова рассказала о пополнении в семье
На странице победительница конкурса красоты в Инстаграм появился пост, в котором Паша объясняет свои слова, касающиеся полуострова Крым.
Вопрос звучал «Чей Крым?». Вопросительным словом было «чей» и никак иначе. Поэтому и ответ весьма логичный. Вся территория земли принадлежит людям, а Крым - это часть Земли, часть огромной планеты и, соответственно, он принадлежит тоже нам, людям!, - написала Маргарита.
Она также призвала своих фолловеров быть добрее и следить за своими словами.
Написать гадости Вы всегда успеете, но не забывайте, что слово - не воробей. Думайте перед тем как оскорбляете, обвиняете кого-то... А главное, будьте добрее и гуманнее, - добавила девушка.
Вопрос звучал «Чей Крым?». Вопросительным словом было «чей» и никак иначе. Поэтому и ответ весьма логичный. Вся территория земли принадлежит людям, а Крым - это часть Земли, часть огромной планеты и, соответсвенно, он принадлежит тоже нам, людям !!!! Логично 😉🌎 Всегда обдумывайте вопрос, который Вам задают. У каждой медали есть две стороны, и однажды все может перевернуться!!!☝🏻 Становитесь мудрее и учитесь анализировать информацию, которую публикует СМИ!!! Любую ситуацию можно трактовать по-разному, в зависимости от выгоды и того, что вы хотите получить в результате . Мне сложно навязать чужое мнение!!! Написать гадости Вы всегда успеете, но не забывайте, что слово - не воробей. Думайте перед тем как оскорбляете, обвиняете кого-то... А главное, будьте добрее и гуманнее!🌎😃
Накануне Даша Астафьева рассказала о временах, когда считала себя некрасивой.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил