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"Мисс Украина 2019" Маргарита Паша объяснила свои слова о Крыме

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24-летняя харьковчанка ответила на негодование в сети.
"Мисс Украина 2019" Маргарита Паша объяснила свои слова о Крыме
"Мисс Украина 2019" Маргарита Паша объяснила свои слова о Крыме
instagram.com/margoritapasha/

Вчера мы писали о том, что “Мисс Украина 2019“ влипла в скандал из-за Крыма. Сегодня 24-летняя Маргарита Паша отреагировала на негатив, обрушившийся на нее в социальных сетях.

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На странице победительница конкурса красоты в Инстаграм появился пост, в котором Паша объясняет свои слова, касающиеся полуострова Крым.

Вопрос звучал «Чей Крым?». Вопросительным словом было «чей» и никак иначе. Поэтому и ответ весьма логичный. Вся территория земли принадлежит людям, а Крым - это часть Земли, часть огромной планеты и, соответственно, он принадлежит тоже нам, людям!, - написала Маргарита.

Она также призвала своих фолловеров быть добрее и следить за своими словами.

Написать гадости Вы всегда успеете, но не забывайте, что слово - не воробей. Думайте перед тем как оскорбляете, обвиняете кого-то... А главное, будьте добрее и гуманнее, - добавила девушка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вопрос звучал «Чей Крым?». Вопросительным словом было «чей» и никак иначе. Поэтому и ответ весьма логичный. Вся территория земли принадлежит людям, а Крым - это часть Земли, часть огромной планеты и, соответсвенно, он принадлежит тоже нам, людям !!!! Логично 😉🌎 Всегда обдумывайте вопрос, который Вам задают. У каждой медали есть две стороны, и однажды все может перевернуться!!!☝🏻 Становитесь мудрее и учитесь анализировать информацию, которую публикует СМИ!!! Любую ситуацию можно трактовать по-разному, в зависимости от выгоды и того, что вы хотите получить в результате . Мне сложно навязать чужое мнение!!! Написать гадости Вы всегда успеете, но не забывайте, что слово - не воробей. Думайте перед тем как оскорбляете, обвиняете кого-то... А главное, будьте добрее и гуманнее!🌎😃

Публикация от Margarita Pasha (@margoritapasha)

 

Накануне Даша Астафьева рассказала о временах, когда считала себя некрасивой.

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Теги: Маргарита Паша, Крым, Мисс Украина 2019
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