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Ирина Федишин рассекретила своего спонсора

Комментариев: 1
На старте карьеры артистка едва покрывала расходы на организацию выступлений.
Ирина Федишин рассекретила своего спонсора
Ирина Федишин рассекретила своего спонсора
ivona.bigmir.net

Ирина Федишин, которая недавно показала свою маму, призналась, кто помогал ей финансово в начале карьеры. Раньше артистка едва покрывала расходы на организацию выступлений.

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Федишин не скрывает, что когда-то занимала деньги у своего троюродного брата Романа, который является владельцем оптового рынка. Однако, по словам певицы, это было сотрудничество, потому что на выступлениях она рекламировала бизнес родственника.

Мы приходили к Роману и просили, но это были такие партнерские отношения. То есть это не было там куча тысяч гривен: “Ира, тебе там на то, на то, на се“. Мы, например, делаем концерт с Виталием и ищем спонсоров. Пришли к тем, пришли к тем, собрали определенную сумму средств и соответственно такое партнерское сотрудничество. Реклама во время концерта, - вспоминает Ирина в интервью для “Светской жизни“.

Ранее Ирина Федишин показала, как выглядит без макияжа.

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Теги: Ирина Федишин, певица
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  27.10.2019, 18:28
Оценка:  0
гость
А ещё давала троюродному братцу. Ну, не просто так, а тайно, конечно, просто так она всем давала!
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