Ирина Федишин рассекретила своего спонсора

На старте карьеры артистка едва покрывала расходы на организацию выступлений.

Ирина Федишин, которая недавно показала свою маму, призналась, кто помогал ей финансово в начале карьеры. Раньше артистка едва покрывала расходы на организацию выступлений.

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Федишин не скрывает, что когда-то занимала деньги у своего троюродного брата Романа, который является владельцем оптового рынка. Однако, по словам певицы, это было сотрудничество, потому что на выступлениях она рекламировала бизнес родственника.

Мы приходили к Роману и просили, но это были такие партнерские отношения. То есть это не было там куча тысяч гривен: “Ира, тебе там на то, на то, на се“. Мы, например, делаем концерт с Виталием и ищем спонсоров. Пришли к тем, пришли к тем, собрали определенную сумму средств и соответственно такое партнерское сотрудничество. Реклама во время концерта, - вспоминает Ирина в интервью для “Светской жизни“.

Ранее Ирина Федишин показала, как выглядит без макияжа.

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