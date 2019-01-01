Звезду "Отчаянных домохозяек" выпустили из тюрьмы досрочно

Фелисити Хаффман освобождена из федеральной тюрьмы Калифорнии за два дня до окончания двухнедельного срока.

Актриса Фелисити Хаффман освобождена из федеральной тюрьмы Калифорнии за два дня до окончания двухнедельного срока заключения. Звезда “Отчаянных домохозяек“ была признана виновной за дачу взятки и приговорена к штрафу, тюрьме и общественным работам.

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Фелисити Хаффман вышла из тюрьмы строгого режима для женщин, так как, в соответствии с тюремной политикой учреждения, если дата выхода заключенных попадает на выходные, то их можно выпускать в пятницу.

По итогу Хаффман отбыла под стражей всего 11 дней из назначенных 14-ти.

Напомним, что Фелисити Хаффман была признана виновной в мошенничестве. Актриса заплатила 15 тысяч долларов одному из представителей престижного колледжа, чтобы ее дочь прошла конкурс абитуриентов.

Накануне в сети появились первые фото Фелисити Хаффман из тюрьмы.

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