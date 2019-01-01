Даша Астафьева рассказала о временах, когда считала себя некрасивой

Певица также высказалась о своем отношении к женской конкуренции.

Певица и модель Даша Астафьева, которая недавно показала фото с Конором Макгрегором, довольно долгое время считала себя некрасивой. Одна из самых сексуальных звезд украинского шоу-биза откровенно заговорила о красоте и женской конкуренции.

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В детстве Даша Астафьева чувствовала себя “гадким утенком“, она считала себя некрасивой. И лишь недавно артистка осознала, что превратилась в “черного лебедя“.

Это смешно прозвучит, но это я почувствовала где-то несколько лет назад, - призналась Даша в программе “Светская жизнь“.

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В этом году Астафьева была в составе жюри конкурса красоты “Мисс Украина Вселенная“. Она внимательно наблюдала за всеми участницами конкурса, а после его завершения поделилась своими размышлениями о соревновании девушек между собой.

Я, как никто, знаю, что такое женская конкуренция. Мне всегда было очень тяжело от зависти, от девчачьей необходимости конкурировать. Сегодня я, пожалуй, просто ставлю себя на место тех, кто участвует в конкурсе. Я хочу, чтобы девушки просто наслаждались этим днем, тем моментом, когда они на сцене, ведь это может быть единственным шансом побывать здесь, - отметила певица.

Ранее Астафьева показала шикарный look в экстравагантном костюме.

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