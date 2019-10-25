Популярная ведущая поздравила мужа с днем рождения.

"Мой пухлый друг": Тодоренко удивила постом в Instagram ivona.bigmir.net

Регина Тодоренко поздравила своего супруга Влада Топалова с днем рождения. Ведущая опубликовала в сети пост, который вызвал недоумение у подписчиков.

Читай также: Регина Тодоренко призналась, где сначала планировала устроить свадьбу

На странице Регины в Instagram появилось их совместное фото с Владом Топаловым, которое звезда подписала так:

С Днём Варения, мой пухлый друг 🐻! Жирная курочка 🐔 Я люблю тебя сильно!!! И с Годовщиной“.

Отметим, что Владу Топалову исполнилось 34 года. В день его рождения в 2018 году пара также узаконила свои отношения.

В комментариях к посту удивленые фанаты Регины и Влада присоединились к поздравлениям, а также отметили оригинальные прозвища, которые дала своему мужу Тодоренко.

Пухлый друг??? Жирная курочка???😂😂😂 Странное поздравление.

«Мой пухлый друг» – это же такое одесское выражение любви и теплоты.

Ребята, вы супер, - пишут фолловеры.

Недавно стало известно, что Регина Тодоренко вернется в шоу “Орел и решка“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.