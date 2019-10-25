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"Мой пухлый друг": Тодоренко удивила постом в Instagram

Комментариев: 1
Популярная ведущая поздравила мужа с днем рождения.
"Мой пухлый друг": Тодоренко удивила постом в Instagram
"Мой пухлый друг": Тодоренко удивила постом в Instagram
ivona.bigmir.net

Регина Тодоренко поздравила своего супруга Влада Топалова с днем рождения. Ведущая опубликовала в сети пост, который вызвал недоумение у подписчиков.

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На странице Регины в Instagram появилось их совместное фото с Владом Топаловым, которое звезда подписала так:

С Днём Варения, мой пухлый друг 🐻! Жирная курочка 🐔 Я люблю тебя сильно!!! И с Годовщиной“.

Отметим, что Владу Топалову исполнилось 34 года. В день его рождения в 2018 году пара также узаконила свои отношения.

В комментариях к посту удивленые фанаты Регины и Влада присоединились к поздравлениям, а также отметили оригинальные прозвища, которые дала своему мужу Тодоренко.

  • Пухлый друг??? Жирная курочка???😂😂😂 Странное поздравление.
  • «Мой пухлый друг» – это же такое одесское выражение любви и теплоты.
  • Ребята, вы супер, - пишут фолловеры.

Недавно стало известно, что Регина Тодоренко вернется в шоу “Орел и решка“.

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Теги: Регина Тодоренко, Влад Топалов
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  26.10.2019, 12:38
Оценка:  0
гость
О-о-о!
И снова кацапское говно!
Давно не было новостей из еб...а..ной мос..кальщины!
Быдло генетическое
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