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Песня дня: Анна Седокова представила клип "Алые губы"

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В новом видео артистка предстает в комическом образе.
Анна Седокова представила клип "Алые губы"
Анна Седокова представила клип "Алые губы"
youtube

Анна Седокова, которая накануне засветила пышные формы и рассказала, как будет худеть, представила свою новую песню и клип к ней. На Youtube-канале артистки появилось видео “Алые губы“, в котором Анна предстает в комическом образе.

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В новом клипе Седокова танцует перед камерой в наряде из перьев. Звезда утверждает, что ее новых трек “выкинуть из головы невозможно“.

«Вот теперь это точно хит», — кричат бабушки у подъездов, подбрасывая вверх семечки и начиная пританцовывать под модные биты в сочетании с гитарой из 1990 года! Осторожно, песню невозможно выкинуть из головы! И не говорите, что я вас не предупреждала, — прокомментировала Анна свой релиз.

Ранее Злата Огневич в новой песне “Богиня“ призвала всех украинок полюбить себя.

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Теги: Анна Седокова, клип, Алые губы
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