Творческий тандем приготовил для своих поклонников музыкальную исповедь.

Alyosha & Vlad Darwin презентуют новый совместный сингл "Пірнай" Пресс-служба

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Дуэт Alyosha & Vlad Darwin, который 7 лет назад покорил Украину песней "Ти найкраща", возвращается с новым чувственным синглом. После длительного перерыва союз певицы и композитора обрел второе дыхание - они презентуют песню и клип "Пірнай".

Пресс-служба

Творческий тандем приготовил для своих поклонников настоящую музыкальную исповедь.

Vlad Darwin:

Любовь - это не быстротечная страсть, а длинный и тернистый путь, на котором партнерам все же важно научиться восхищаться друг другом даже в самые сложные моменты. Я очень доволен результатом студийной работы.

Пресс-служба

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Alyosha не просто талантливо передала смысл композиции, но и наполнила ее красками собственных переживаний. Ее мастерский вокал вдохновлял всю команду.

Над записью сингла «Пірнай» работал коллектив из 10 музыкантов во главе с саундпродюсерами Андреем Тропешко и Александром Садовцем.

Пресс-служба

Экранизировать музыкальную композицию артисты предложили режиссеру Инне Грабар, которая уже не раз сотрудничала с Alyosha. Но в этот раз в видеоклипе "Пірнай" поклонники певицы не увидят присущие Alyosha запал и экспрессивность. Исполнительница предстанет в нежном и утонченном образе Музы. В свою очередь автор и композитор Vlad Darwin появляется в кадре среди просторного фантастического зала с роялем.

Пресс-служба

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Alyosha:

Съемки были очень интересными: локация, история, образ и, конечно, магия, которая получилась в результате. Я очень довольна тем, как гармонично соединились песня и видео! Надеюсь, что этот клип понравится всем, кто его увидит. Потому что с самого первого звука в песне, с самого первого кадра в видео, заметен результат кропотливого труда большой команды. Я благодарю Влада за то, что объединяет в одно целое многих профессионалов ради настоящей музыки, которая никого не оставит равнодушным ко всему, что свойственно переживать человеку.

Пресс-служба

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По словам режиссера Инны Грабар, видеоработа «Пірнай» посвящена поиску гармонии после болезненного жизненного опыта:

Каждый из нас имеет «старое платье» - моменты прошлого, которые хотелось бы забыть, изменить. Но, каждый раз, когда мы начинаем писать «новую историю» своей жизни, надеваем «новое платье» и понимаем: прошлое всегда будет рядом, в сердце. Все, что нам остается - влюбиться в него и быть благодарным за каждое «старое платье»!

Пресс-служба

Клип "Пірнай" стал лишь первой ласточкой для обновленного проекта Alyosha & Vlad Darwin. Артисты заинтриговали информацией о том, что совсем скоро от них можно ожидать выхода альбома, а также совместную концертную программу.

Ранее мы писали, что Елена Темникова презентовала футуристический клип.

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