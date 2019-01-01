Артистка выпустила яркий клип на песню "Жара".

Елена Темникова появилась в клипе в образе Призрака в доспехах Пресс-служба

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Елена Темникова впервые выпускает клип, снятый на пленку. Режиссером футуристичного музыкального видео на трек “Жара” выступил известный казахстанский клипмейкер Медет Шаяхметов, снимавший одни из последних видеоработ Элджея, Скриптонита, MONATIK и других.

"Жара" - это история про заточенную в капсуле девушку, которая хочет научиться любить. Всё действие происходит в ограниченном пространстве, в капсульной комнате. Она изучает по книжкам и видеофрагментам простые ощущения и чувства человека, хотя ей сложно и представить, и понять их.



В финале видео мы понимаем, что в действительности таких созданий, отрезанных от чувств, много. Они также сидят в капсулах своих фантазий, считая, что они уникальны. В этом есть некоторая отсылка к “Бегущему по лезвию” с его репликантами – пояснил режиссер.

Пресс-служба

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Клип снят на 16 мм кинопленку, что придает картинке ламповость, теплоту. Основной упор в перформансе – на чувственности, синхронизированных с камерой движениях, игре с фокусом, вспышках.



Сейчас выходит очень много слишком темных или саркастичных клипов. Мне хотелось, чтобы видео на “Жару” получилось светлым, чтобы у меня по максимуму был зрительный контакт со зрителем, чтобы история читалась в глазах и антураже. Медет понял меня с полуслова, и, мне кажется, у нас все получилось, – прокомментировала премьеру клипа Елена Темникова.

Футуристическая эстетика создавалась за счёт главного образа героини, локации, световых эффектов и проекций на стене. Костюм певицы был выполнен полностью из латекса по эскизам, стилистически вдохновленным “Призраком в доспехах” (англ. Ghost in the Shell) Сандерса.

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Съемки клипа проходили в капсульном отеле: почти сутки певица провела в капсуле 2 на 1 метр. Спецэффекты на стенах создавались не с помощью компьютерной графики, как может показаться на первый взгляд. Видеофрагменты на стене, символизирующие состояния и эмоции: огонь, вода, дождь, поцелуи, крупные планы губ, глаз и др. – запускались с помощью реального проектора, а следы от тел в темной комнате были отрисованы художниками флуоресцентными красками.

Смотри прямо сейчас футуристический клип "Жара" Елены Темниковой на официальном YouTube-канале певицы, а также в эфире музыкальных телеканалов Украины.

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