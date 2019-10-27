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"Танці з зірками 2019": где и когда смотреть десятый эфир

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Узнайте, чем будут удивлять участники "Танців з зірками 2019" в 10 выпуске.
"Танці з зірками 2019": где и когда смотреть десятый эфир
"Танці з зірками 2019": где и когда смотреть десятый эфир
instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 27 октября, в 21:00 на телеканале “1+1“ состоится десятый прямой эфир Танців з зірками 2019“, который пройдет под темой “Мистический вечер на Хэллоуин“.

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Ведущей балкона на этот раз станет певица MARUV. Кроме того, артистка удивит зрителей новым эпатажным номером. Постоянная ведущая проекта Тина Кароль также подготовила сюрприз. Она споет и станцует с молдавским исполнителем Даном Баланом.

Звездные участники “Танців з зірками“ покажут на паркете не менее яркие выступления. Так, ведущий Даниэль Салем превратится в оборотня и станцует с Юлией Сахневич танго. Хореограф Алена Шоптенко и актер Алексей Яровенко исполнят квикстеп в образах графа Дракулы и его леди. Елена Кравец вместе со своим партнером готовят хип-хоп, который будет похож на ритуальный танец. Анна Ризатдинова в образе черного лебедя продемонстрирует с Александром Прохоровым балетную постановку.

Смотрите анонс десятого выпуска “Танців з зірками 2019“:
 

Посмотреть предыдущий девятый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

 

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Теги: Танці з зірками 2019, Танцы со звездами 2019, Танцы со звездами 2019 смотреть онлайн
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Источник: Ivonа bigmir)net

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