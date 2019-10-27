Узнайте, чем будут удивлять участники "Танців з зірками 2019" в 10 выпуске.

"Танці з зірками 2019": где и когда смотреть десятый эфир instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 27 октября, в 21:00 на телеканале “1+1“ состоится десятый прямой эфир “Танців з зірками 2019“, который пройдет под темой “Мистический вечер на Хэллоуин“.

Читай также: “Танці з зірками 2019“: Барбир и Жук впервые прокомментировали уход с проекта

Ведущей балкона на этот раз станет певица MARUV. Кроме того, артистка удивит зрителей новым эпатажным номером. Постоянная ведущая проекта Тина Кароль также подготовила сюрприз. Она споет и станцует с молдавским исполнителем Даном Баланом.

Звездные участники “Танців з зірками“ покажут на паркете не менее яркие выступления. Так, ведущий Даниэль Салем превратится в оборотня и станцует с Юлией Сахневич танго. Хореограф Алена Шоптенко и актер Алексей Яровенко исполнят квикстеп в образах графа Дракулы и его леди. Елена Кравец вместе со своим партнером готовят хип-хоп, который будет похож на ритуальный танец. Анна Ризатдинова в образе черного лебедя продемонстрирует с Александром Прохоровым балетную постановку.

Смотрите анонс десятого выпуска “Танців з зірками 2019“: