Украинские актеры театра и кино передали Детской Деревне 14 000 гривен.

Популярный украинский актер театра и кино Даниил Мирешкин (“Дочки-матери”, “Родственные связи”) стал официальным амбассадором благотворительного фонда СОС Детские Деревни Украина. Об этом сообщила пресс-служба организации.

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Вчера, 24 октября, в Национальном офисе СОС Детские Деревни Украина состоялось торжественное подписание Меморандума о сотрудничестве между фондом и представителями украинской культуры. Свои подписи под документом поставили актер Даниил Мирешкин и национальный директор СОС Детские Деревни Украина Сергей Лукашов.

Актер Даниил Мирешкин и СОС Детские Деревни Украина запустили новый благотворительный проект Пресс-служба

Мирешкин также передал собранные украинскими актерами 14 000 гривен для создания спортивного зала в СОС Детской Деревне в Броварах.

“В начале года у нас родилась идея помочь детям-сиротам заниматься спортом и мы начали сбор денег в социальных сетях под хэштегом #спортпутькуспеху #спортшляхдоуспіху для строительства детской площадки. Скажу честно, тогда мы объехали много профильных учреждений в Киеве, но когда прибыли в СОС Детские Деревни Украина и увидели, какие тут удивительные подвижные дети, как сильно они любят спорт и готовы тренироваться в любую погоду, решение помочь именно им оформилось само собой”, - отметил актер.

По его словам, за период в 6 месяцев украинские актеры собрали обозначенную сумму, но отнюдь не собираются останавливаться на достигнутом.

“Сегодня мы на официальном уровне начали сотрудничество с СОС Детские Деревни Украина, и я очень этому рад. Уверен, нам предстоит много интересных проектов по популяризации этой идеи и улучшению качества жизни детей, которые оказались в трудных жизненных обстоятельствах. Для себя лично я понял - помогать не страшно (смеется). Попутного нам ветра!”, - подчеркнул Мирешкин.

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В свою очередь, национальный директор СОС Детские Деревни Украина Сергей Лукашов выразил благодарность представителям украинской культуры за проявленную инициативу и пообещал, что как только необходимая для создания тренажерного зала сумма будет полностью собрана, проект немедленно запустят в работу.

“Мы признательны нашим новым друзьям за прекрасный искренний старт и надеемся, что в рамках всеукраинской акции “Щедрый вторник”, который стартует 1 ноября, мы быстро соберем нужную сумму и дети СОС Детской Деревни скоро начнут заниматься спортом в собственном тренажерном зале”, - в частности, сказал он.

Для справки: “Щедрый вторник” - всеукраинская акция, в ходе которой общество объединяется ради добрых дел.

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В рамках “Щедрого вторника”-2019 СОС Детские Деревни Украина собирают 50 тыс. гривен на создание спортивного зала для детей-сирот, детей-лишенных родительской опеки.

Присоединиться к акции может каждый желающий, отправив смс на номер 88070 со словом “СПОРТ”. Стоимость смс - 10 грн, количество - не ограничено.

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