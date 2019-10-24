В шоу засветились известные ведущие и Григорий Чапкис.

"Зважені і щасливі": Кто покинул проект после 9 "танцевального" выпуска ivona.bigmir.net

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Вчера, 24 октября, телезрители увидели 9-й выпуск самого весомого проекта страны “Зважені та щасливі“, после которого шоу покинул еще один худеющий. На этой испытание было необычным - к тренерам присоединились хореографы Алена Шоптенко и Максим Ежов. Кто из участников шоу не выдержал испытание команды экспертов - читайте в материале.

На 9 неделе парам участников вместо спортивных тренировок и испытаний на выносливость - устроили вечер танцев. Пары готовились к нему всю предыдущую неделю. В лагере худеющих с участниками работали звездные хореографы Алена Шоптенко и Максим Ежов. В жюри, которое оценивало успехи участников вошли телеведущая Леся Никитюк и народный артист Украины, танцор и хореограф Григорий Чапкис.

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В этот раз участники смогли выбрать очередность выхода на сцену, а также тип тренировки - на выбор предлагалась работа с хореографом, видеоуроки или аудиоуроки. За каждый лот пары должны были рассчитаться килограммами.

Под руководством хореографов Шоптенко и Ежева танцевали участники из “розовой“ и “красной“ команды. “Желтым“ и “синим“ досталась видеотренировка, а “коричневые“ обучались по аудиоурокам.

Лучшие результаты показали “красные“ Николай и Анна, а “розовые“ и “желтые“ - остались без дополнительных баллов.

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После взвешивания под желтую линию попала Люда из команды “желтых“ и Алена из “синей“ команды.Коллеги проголосовали против Люды. Однако ее партнер по команде Тарас - сделал джентльменский жест - и покинул проект вместо девушки. Людмила юудет продолжать соревноваться за главный приз, а шоу в 9-м эфире покинул Тарас Яцемирский.

Тарас Яцемирский из “желтой“ команды Марины Боржемской пришел на проект с весом 174 кг. Выбыл из шоу мужчина с весом 148 кг.

Полный 9 выпуск передачи можно посмотреть тут.

Ранее мы писали, что участница “Зважені і щасливі“ рассказала о переменах в жизни.

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