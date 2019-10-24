"Танці з зірками 2019": Барбир и Жук впервые прокомментировали уход с проекта

Людмила Барбир и Дмитрий Жук покинули шоу "Танці з зірками" 20 октября.

В прошлое воскресенье, 20 октября, состоялся девятый прямой эфир шоу “Танці з зірками 2019“. На этот раз проект покинула одна из самых сильных пар - ведущая Людмила Барбир и ее партнер Дмитрий Жук.

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Только спустя несколько дней Людмила и Дмитрий решились прокомментировать свой уход с проекта. Так, на своей странице в Instagram звезда “Сніданку з 1+1“ опубликовала фанатское видео, в котором собраны отрывки со всех выступлений пары. В подписи к ролику Барбир поблагодарила поклонников за любовь и поддержку.

“Дякую всім вам за любов і шалену підтримку нашої пари з @zhuk_dmytro, за величезну кількість зворушливих і надихаючих повідомлень, за фотоколажі і навіть, кліпи з уривків наших танців. Ваша любов і визнання для нас найцінніші! Побачимось в інших проектах“, - написала Людмила.

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Дмитрий также поблагодарил зрителей и создателей проекта. Танцор признался, что жалеет о вылете с шоу. Жук считает, что он и его партнерша еще не все показали на этом проекте. Кроме того, артист признался, что хочет увидеть в финале Даниэля Салема, Анну Ризатдинову и Владимира Остапчука. В конце поста танцор добавил, что любит Украину.

“Спустя 5 дней я решился на этот пост! Очень жалею о том, что мы с моей самой крутой и талантливой @liudmila.barbir покинули мое любимое шоу @tanci1plus1 Мы бы могли показать ещё многое и удивить наших зрителей. Хочу сказать спасибо всем, кто создавал это шоу и делал эту сказку, спасибо нашим зрителям и друзьям за поддержку. @zavaduk тебе отдельная благодарность, в следующем году до финала. Я горжусь тем, что я участвовал в самом популярном шоу в Украине, что я работал с самой профессиональной командой , что танцевал с самой крутой ведущей страны @liudmila.barbir , что работал с лучшими хореографами @kseniya.gorb @dima_varan , что познакомился с нашими звёздами @daniel_jihad_salem @anna_rizatdinova @vova_ostapchuk - вы невероятные, болею за вас и жду в финале. Я горжусь нашими достижениями в шоу и тем что мы живем в самой крутой стране! Я ЛЮБЛЮ УКРАИНУ!“, - написал Дмитрий Жук.

Посмотреть предыдущий девятый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

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