Евровидение 2020: Назван официальный слоган песенного конкурса

Организаторы "Евровидения 2020" объявили официальный слоган предстоящего конкурса.

В конце лета стало известно, что песенный конкурс “Евровидение 2020“ пройдет в нидерландском городе Роттердам. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, а грандиозный финал - 16 мая.

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А на днях организаторы определились со слоганом предстоящего “Евровидения“. Так, в 2020 году конкурс пройдет под девизом “Откройся“ (Open Up). Об этом сообщается на официальном сайте “Евровидения“.

Лозунг “Откройся“ намеренно незавершенное: открывайтесь друг другу. Откройте музыку. Откройте в Роттердам. Откройте для ... что угодно! Почувствуйте свободу завершит этот слоган по-своему. Таким образом мы лучше познакомимся“, - прокомментировал Сиет Беккер, исполнительный продюсер “Евровидение 2020“.

Напомним, ранее Дункан Лоуренс записал новую версию победной песни “Arcade“.

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