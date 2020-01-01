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Евровидение 2020: Назван официальный слоган песенного конкурса

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Организаторы "Евровидения 2020" объявили официальный слоган предстоящего конкурса.
Евровидение 2020: Назван официальный слоган песенного конкурса
Евровидение 2020: Назван официальный слоган песенного конкурса
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В конце лета стало известно, что песенный конкурс “Евровидение 2020“ пройдет в нидерландском городе Роттердам. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, а грандиозный финал - 16 мая.

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А на днях организаторы определились со слоганом предстоящего “Евровидения“. Так, в 2020 году конкурс пройдет под девизом “Откройся“ (Open Up). Об этом сообщается на официальном сайте “Евровидения“.

Лозунг “Откройся“ намеренно незавершенное: открывайтесь друг другу. Откройте музыку. Откройте в Роттердам. Откройте для ... что угодно! Почувствуйте свободу завершит этот слоган по-своему. Таким образом мы лучше познакомимся“, - прокомментировал Сиет Беккер, исполнительный продюсер “Евровидение 2020“.

Напомним, ранее Дункан Лоуренс записал новую версию победной песни “Arcade“.

 

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Теги: Евровидение 2020
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Источник: Ivonа bigmir)net

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