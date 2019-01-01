"Иди на жизнь": Тина Кароль выпустила новый жизнеутверждающий трек

Певица Тина Кароль презентовала новую композицию "Иди на жизнь".

Популярная исполнительница, Народная артистка Украины, актриса и ведущая проекта “Танці з зірками 2019“ Тина Кароль порадовала поклонников новым хитом. Звезда презентовала песню “Иди на жизнь“.

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Премьера лирик-видео на композицию состоялась в пятницу, 25 октября, в 8:00 на официальном ютуб-канале Кароль. Автором музыки и слов выступил Егор Солодовников, который ранее написал для артистки знаменитый хит “Сдаться ты всегда успеешь”.

“Внутри каждого из нас есть маленький ребёнок, голос которого нужно и важно слышать на протяжении всей жизни. Кто же пророчит нам судьбу? Никто, судьба внутри нас! Мы сами себе компас и путеводитель, нужно только правильно и искренно делать свой выбор по жизни! Пусть моя песня поможет заглянуть в свою душу и услышать голос своего внутреннего ребенка. Доверьтесь ему, он подскажет правильный путь. Идите на жизнь смело!”, - прокомментировала Тина Кароль в описании к видео “Иди на жизнь“.

Напомним, ранее стало известно, что Тина Кароль и Dan Balan споют вместе на “Танцях з зірками“.

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