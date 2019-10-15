Ди Каприо снова претендует на "Оскар": Названы номинанты премии
Читай также: ТОП-10 самых известных посланниц ООН
Стали известны номинанты на “Оскар” в номинации лучшая мужская роль и роль второго плана. Претендентами в этой категории стали Леонардо Ди Каприо, Мэтью Риз, Роберт Паттинсон и Джонатан Прайс. Об этом передает Indiewire.
Отмечается, что студия Sony решила выдвинуть Ди Каприо за роль в фильме Квентина Тарантино “Однажды в Голливуде”, Бреда Питта выдвинули за роль второго плана в этой же картине.
Читай также: Оскар 2019: Лучший актер
Также на “Оскар“ за лучшую мужскую роль в фильме “Прекрасный день по соседству“ претендует Мэттью Риз, а Том Хэнкс поборется за статуэтку в номинации “Лучшая роль второго плана“.
Своих кандидатов на “Оскар“ представил также стриминоговый сервис Netflix. Джонатан Прайс поборется за роль Папы римского Франциска в фильме “Два Папы“, а Энтони Хопкинс, сыгравший Папу Бенедикта - может выбороть статуэтку за роль второго плана.
Ранее мы писали, что Брэд Питт снялся в сексуальных образах в ретро-фотосесии.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил