Студия Sony решила выдвинуть Леонардо Ди Каприо за роль в фильме Тарантино “Однажды в Голливуде”.

Ди Каприо снова претендует на "Оскар": Названы номинанты премии ivona.bigmir.net

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Стали известны номинанты на “Оскар” в номинации лучшая мужская роль и роль второго плана. Претендентами в этой категории стали Леонардо Ди Каприо, Мэтью Риз, Роберт Паттинсон и Джонатан Прайс. Об этом передает Indiewire.

Отмечается, что студия Sony решила выдвинуть Ди Каприо за роль в фильме Квентина Тарантино “Однажды в Голливуде”, Бреда Питта выдвинули за роль второго плана в этой же картине.

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Также на “Оскар“ за лучшую мужскую роль в фильме “Прекрасный день по соседству“ претендует Мэттью Риз, а Том Хэнкс поборется за статуэтку в номинации “Лучшая роль второго плана“.

Своих кандидатов на “Оскар“ представил также стриминоговый сервис Netflix. Джонатан Прайс поборется за роль Папы римского Франциска в фильме “Два Папы“, а Энтони Хопкинс, сыгравший Папу Бенедикта - может выбороть статуэтку за роль второго плана.

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