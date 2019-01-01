Успешные мужчины в проекте "Отцы - теоретики": Иракли Макацария, Евгений Кот, Никита Вакулюк и другие

В рамках спецпроекта ведущего глянца о детской моде в Украине Podium Kids успешные мужчины, пока что не имеющие собственных детей, примерили роли отцов. “Отцы - теоретики“, дав волю фантазии, поделились размышлениями о том, как, вероятней всего, подобные перемены отразятся на их жизни.

В процессе подготовки к съемкам, мужчины настолько реалистично вжились в роль отцов, что незаметно для себя, перевоплотились в заботливых родителей, выполняя все желания и прихоти главных героев проекта.

Малышей подбирали по типажам схожести на звездных отцов, предварительно, согласовывая с артистами желаемый возрастной диапазон ребенка. Так, самым маленьким участников фотопроекта стал малыш Дамир, которому только исполнилось 3 месяца. Ребенок прекрасно справился с ролью сына спортсмена, президента Федерации стронгмена Украины, Сергея Конюшка.

Почувствовать себя принцессой удалось еще одной крохе, Александре. Малышке, на момент съемки, исполнилось 4 месяца, и ей, безукоризненно, удалось покорить сердце завидного холостяка, телеведущего, кинопродюсера Иракли Макацария. Артист настолько проникся общением с крохой, что опекал ее и за пределами кадра. Иракли не спускал девочку их рук, утешал малышку если она плакала, помогал с переодиванием. Команда и родители ребенка с умилением наблюдали за трепетным отношением звездного героя к девочке, отметив,- Иракли по-настоящему готов к отцовству.

Певец Виталий Козловский уже давно нашел подход к детям, так как является крестным отцом для четырех малышей. Поэтому, как в процессе съемки, выполнял роль звездного отца в кадре, так и за его пределами. Виталий кормил, пеленал и играл с полугодовалым Егором.

В проекте принимали участия и дети постарше.

Танцор Макс Ежов устроил танцевальный батл с годовалым Девидом. Оба героя обожают музыку и замечательно танцуют.

Героями глянца Podium Kids стали юные участники продюсерского центра Babyphotostars. Для малышей это был не первый опыт съемки, детки регулярно снимаются в фото и видео проектах.

Вскоре все желающие смогут насладиться результатом уникального фотопроекта для глянцевого издания Podium Kids, уделяющего внимание теме семьи и семейных ценностей. Ежеквартально журнал презентует интересный фотопроект при участии успешных и знаменитых. А нежную и трепетную съемку, в которую вложено максимум мимишности, ищите на страницах глянца Podium Kids.

Фотопроект “Отцы - теоретики“ не оставит равнодушным даже самого требовательного читателя!