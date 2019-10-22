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Дизайнер Елены Зеленской объяснил, почему она одела желтое платье в Японии

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Дизайнер Иван Фролов рассказал о создании нарядов Елены Зеленской для официального визита в Японию.
Дизайнер Елены Зеленской объяснил, почему она одела желтое платье в Японии
Дизайнер Елены Зеленской объяснил, почему она одела желтое платье в Японии
GettyImages

В Сети активно обсуждают наряд первой леди Украины Елены Зеленской. Супруга президента появилась на церемонии интронизации нового императора Японии Нарухито в желтом платье, чем вызвала споры. Некоторые пользователи Сети отметили, что желтый является символом императорской семьи и поэтому перед японским монархом запрещено появляться в одежде такого цвета.

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Дизайнер Иван Фролов, который создал платье, решил объяснить такой выбор цвета в программе “Сніданок з 1+1“. По словам модельера, он вместе с Еленой рассматривал более 5 вариантов выходов. А желтый цвет был выбран исключительно потому, что он очень шел Зеленской. К тому же желтый - символ солнца в Японии.

“Мы вместе с Еленой рассматривали более 5 вариантов на каждый из выходов в эскизах, рассматривали разные фактуры, модели, материалы. Четыре примерки полноценные. При выборе цвета из палитры, которую диктовала Япония, мы выбирали из разного количества цветов. Но нежно-желтый очень шел Елене, потому мы выбрали его. Желтый – символ солнца в Японии, светлых мыслей, светлых изменений“, – рассказал Фролов.

Кроме того, Иван Флоров выступил дизайнером голубого платья, которое первая леди Украины одела на бенкет в Императорском дворце. Модельер заявил, что такой необычный крой наряда выбрала сама Елена.

Напомним, ранее в Сети опубликовали редкие кадры со свадьбы Владимира и Елены Зеленских.

 

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Теги: Елена Зеленская, Иван Фролов
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Источник: Ivonа bigmir)net

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