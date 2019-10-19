Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Кира Найтли сообщила пол и имя второго ребенка через полтора месяца после родов

Комментариев: 0
Голливудская звезда Кира Найтли впервые подтвердила рождения второго ребенка.
Кира Найтли сообщила пол и имя второго ребенка через полтора месяца после родов
Кира Найтли сообщила пол и имя второго ребенка через полтора месяца после родов
GettyImages

13 сентября в западных СМИ появилась информация о том, что Кира Найтли родила второго ребенка. В качестве подтверждения в Сети были опубликованы снимки от папарацци. На кадрах голливудская звезда в одной руке держит соску-пустышку, а во второй цветы. Ее муж Джеймс Райтон запечатлен с детской коляской.

Читай также: Кира Найтли призналась, что папарацци довели ее до срыва

А на днях британская звезда впервые призналась, что во второй раз стала мамой. В интервью изданию The Telegraph Найтли рассекретила пол и имя новорожденного ребенка. Звезда рассказала, что родила еще одну дочку. Малышку назвали Делайлой. 

Кроме того, Кира заявила, что собирается уйти в декрет на полгода и редко будет принимать участие в светских мероприятиях. Отметим, что актриса впервые стала мамой в мае 2015 года. Она родила девочку, которая получила имя Иди.

Напомним, ранее сообщалось, что Кира Найтли впервые после родов вышла в свет.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Кира Найтли
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь