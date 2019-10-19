Голливудская звезда Кира Найтли впервые подтвердила рождения второго ребенка.

Кира Найтли сообщила пол и имя второго ребенка через полтора месяца после родов GettyImages

13 сентября в западных СМИ появилась информация о том, что Кира Найтли родила второго ребенка. В качестве подтверждения в Сети были опубликованы снимки от папарацци. На кадрах голливудская звезда в одной руке держит соску-пустышку, а во второй цветы. Ее муж Джеймс Райтон запечатлен с детской коляской.

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А на днях британская звезда впервые призналась, что во второй раз стала мамой. В интервью изданию The Telegraph Найтли рассекретила пол и имя новорожденного ребенка. Звезда рассказала, что родила еще одну дочку. Малышку назвали Делайлой.

Кроме того, Кира заявила, что собирается уйти в декрет на полгода и редко будет принимать участие в светских мероприятиях. Отметим, что актриса впервые стала мамой в мае 2015 года. Она родила девочку, которая получила имя Иди.

Напомним, ранее сообщалось, что Кира Найтли впервые после родов вышла в свет.

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